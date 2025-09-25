CCA, decizie bizară! Arbitrul din cauza căruia Rotaru și Cârțu au fost sancționați de FRF, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo

Una dintre cele mai interesante partide din etapa a 11-a a SuperLigii este cea dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Pe lângă adversarul puternic, oltenii se tem acum și de arbitrul desemnat să conducă acest joc.
CCA a hotărât ca întâlnirea din Bănie, programată vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, să fie condusă de Viorel Cojocaru. În urmă cu doar jumătate de an, ”centralul” a fost făcut praf de Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.
Patronul Universității Craiova l-a acuzat atunci pe cavalerul fluierului că a favorizat jocul dur al celor de la FC Botoșani și a cerut scoaterea acestuia din arbitraj sau măcar evitarea delegării sale la meciurile ”alb-albaștrilor”. Nici președintele de onoare Sorin Cârțu nu a fost mai blând cu Viorel Cojocaru.
După acuzațiile extrem de dure, Rotaru a fost imediat sancționat de Comisia de Disciplină a FRF. El a primit un avertisment și o amendă de 5.000 de lei pentru afirmațiile calomnioase de la acea vreme.
CCA nu a ținut cont de doleanțele oltenilor și l-a trimis pe Cojocaru la derby-ul cu Dinamo. Acesta va fi ajutat de asistenții Alexandru Vișan și Alexandru Corb, iar rezervă va fi Iulian Călin. În camera VAR se vor afla Florin Chivulete și Cosmin Bojan.
După disputarea a 10 etape din SuperLiga, Universitatea Craiova este lider cu 23 de puncte, dar a pierdut runda precedentă primul joc din campionat, scor 0-1 în deplasare cu Oțelul Galați. Dinamo se află pe poziția a treia, cu 19 puncte, după ce a ratat șansa de a se apropia de locul 1 în urma remizei cu Farul, scor 1-1.