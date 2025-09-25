Sport

CCA, decizie bizară! Arbitrul din cauza căruia Rotaru și Cârțu au fost sancționați de FRF, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo

Universitatea Craiova a primit o veste teribilă înaintea meciului cu Dinamo. CCA a delegat un arbitru acuzat vehement de olteni în sezonul precedent.
Traian Terzian
25.09.2025 | 15:23
CCA decizie bizara Arbitrul din cauza caruia Rotaru si Cartu au fost sanctionati de FRF delegat la Universitatea Craiova Dinamo
ULTIMA ORĂ
S-a stabilit arbitrul întâlnirii Universitatea Craiova - Dinamo. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Una dintre cele mai interesante partide din etapa a 11-a a SuperLigii este cea dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Pe lângă adversarul puternic, oltenii se tem acum și de arbitrul desemnat să conducă acest joc.

ADVERTISEMENT

S-a stabilit arbitrul de la Universitatea Craiova – Dinamo

CCA a hotărât ca întâlnirea din Bănie, programată vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, să fie condusă de Viorel Cojocaru. În urmă cu doar jumătate de an, ”centralul” a fost făcut praf de Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul Universității Craiova l-a acuzat atunci pe cavalerul fluierului că a favorizat jocul dur al celor de la FC Botoșani și a cerut scoaterea acestuia din arbitraj sau măcar evitarea delegării sale la meciurile ”alb-albaștrilor”. Nici președintele de onoare Sorin Cârțu nu a fost mai blând cu Viorel Cojocaru.

ADVERTISEMENT

După acuzațiile extrem de dure, Rotaru a fost imediat sancționat de Comisia de Disciplină a FRF. El a primit un avertisment și o amendă de 5.000 de lei pentru afirmațiile calomnioase de la acea vreme.

Cum arată întreaga brigadă a lui Viorel Cojocaru

CCA nu a ținut cont de doleanțele oltenilor și l-a trimis pe Cojocaru la derby-ul cu Dinamo. Acesta va fi ajutat de asistenții Alexandru Vișan și Alexandru Corb, iar rezervă va fi Iulian Călin. În camera VAR se vor afla Florin Chivulete și Cosmin Bojan.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei

După disputarea a 10 etape din SuperLiga, Universitatea Craiova este lider cu 23 de puncte, dar a pierdut runda precedentă primul joc din campionat, scor 0-1 în deplasare cu Oțelul Galați. Dinamo se află pe poziția a treia, cu 19 puncte, după ce a ratat șansa de a se apropia de locul 1 în urma remizei cu Farul, scor 1-1.

ADVERTISEMENT
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte,...
Digisport.ro
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
N-au stat la discuții! Echipa de Champions League își cenzurează jucătorul după postările...
Fanatik
N-au stat la discuții! Echipa de Champions League își cenzurează jucătorul după postările virale despre Charlie Kirk
Marea problemă a lui Zeljko Kopic înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „N-am...
Fanatik
Marea problemă a lui Zeljko Kopic înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „N-am avut timp”. Absențe importante pentru „câini”
Dumitru Dragomir a numit cel mai bun fundaș central din România! Gigi Becali...
Fanatik
Dumitru Dragomir a numit cel mai bun fundaș central din România! Gigi Becali l-a curtat recent pentru transferul la FCSB: „10 milioane de euro”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
iamsport.ro
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!