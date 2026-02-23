CCA, decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj! Vassaras a convocat toate echipele din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Situația dintre formațiile din SuperLiga și arbitri este tensionată, după erorile comise în ultimele etape. Pentru a calma spiritele, Kyros Vassaras a luat o decizie de ultim moment și urmează să poarte discuții cu reprezentanții cluburilor.

CCA, decizie de ultim moment după greșelile de arbitraj

În urma greșelilor de arbitraj din ultima perioadă, CCA a hotărât să convoace o adunare generală. Toate cluburile din România vor fi reprezentate fie de antrenori, fie de secunzi sau căpitani. .

ADVERTISEMENT

„CCA și-a împărtășit Strategia de Comunicare și calendarul cu cluburile și mass-media. Conform acestui plan, cluburile au fost invitate la o întâlnire pe 10 martie; fiecare club din Superliga a fost rugat să trimită antrenorul principal sau unul dintre secunzi și căpitanul sau vice-căpitanul echipei.

CCA nu va adopta o abordare reactivă săptămânală, care să răspundă doar după apariția controverselor. Analizele video ocazionale, neprogramate, publicate pe frf.ro / frf.tv, precum și evaluările realizate în baza Legilor Jocului au fost utilizate pentru a explica analizele din faza de instruire și cazurile cu adevărat controversate.

ADVERTISEMENT

Atunci când a fost necesar, CCA a recunoscut erorile de arbitraj și a clarificat diverse situații:

ADVERTISEMENT

când un contact este sau nu este sancționabil;

când contactul are loc fără un impact clar asupra jocului sau a posesiei mingii;

când și cum se aplică interpretările privind hențul;

și alte situații similare”, s-a arătat în .

Ce se va analiza la întâlnirea propusă de Kyros Vassaras

De asemenea, la întâlnirea programată pe 10 martie va fi realizată o analiză a fazelor controversate de arbitraj. .

Data reuniunii nu este aleasă întâmplător: discuțiile vor avea loc chiar înainte ca SuperLiga să intre în faza play-off/play-out și cu puțin timp înaintea etapelor decisive din Cupa României.

ADVERTISEMENT

„CCA nu comentează săptămânal deciziile de rutină, fie ele corecte sau incorecte. Prioritatea este să se analizeze toate deciziile împreună cu arbitrii, astfel încât aceștia să fie pregătiți săptămânal pentru a-și îmbunătăți performanța. De asemenea, CCA menționează că numărul verificărilor VAR din meciurile din Superliga este aproximativ dublu față de competițiile UEFA comparabile.

La întâlnirea din 10 martie se vor analiza subiectele controversate (henț, incidente în careu, ofsaid, dueluri) și participanții vor fi informați cu privire la cele mai recente îndrumări FIFA / UEFA și interpretări ale Legilor Jocului.

Constatăm că persistă așteptări nerealiste potrivit cărora VAR ar elimina toate greșelile sau dezbaterile, precum și neînțelegeri în rândul suporterilor, mass-media și al unor cluburi privind modul de funcționare al VAR. Unii cred în mod greșit că VAR nu poate interveni dacă arbitrul este „în control” asupra unei faze înaintea unui gol sau a unei lovituri de pedeapsă. VAR intervine doar în cazul unor încălcări clare și evidente (fault, henț, ofsaid etc.), chiar și atunci când arbitrul a avut vizibilitate asupra fazei.

CCA își propune să îmbunătățească înțelegerea, acceptarea și prezentarea corectă a sistemului VAR.

Prezența antrenorilor și a căpitanilor la întâlnirea din 10 martie este importantă pentru a construi această înțelegere comună înaintea fazei de play-off / play-out și a etapelor decisive din Cupa României Betano”, s-a mai regăsit în comunicatul CCA.