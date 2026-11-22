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Partida dintre Dinamo și Petrolul, disputată sâmbătă, 21 noiembrie, la Slobozia, a fost marcată de scene rar întâlnite pe un teren de fotbal. În minutul 39, sistemul VAR a devenit indisponibil după intervenția unor suporteri, chiar în momentul în care arbitrul Gabriel Mihuleac urma să analizeze o posibilă lovitură de pedeapsă pentru ploieșteni.

CCA, comunicat oficial după scandalul de la Dinamo – Petrolul. De ce a vorbit Gabriel Mihuleac la telefon

În minutul 39, sistemul VAR a devenit indisponibil după ce câțiva suporteri au vandalizat monitorul, chiar în momentul în care „centralul” Gabriel Mihuleac urma să analizeze un posibil penalty pentru ploieșteni. La o zi după partidă, CCA a publicat un comunicat oficial în care a explicat ce s-a întâmplat, inclusiv

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Potrivit CCA, „centralul” din Iași a folosit această metodă de comunicare deoarece sistemul audio dedicat și celelalte mijloace tehnice nu au mai funcționat coresponzatăro. Convorborea telefonică a avut rolul de a transmite informațiile legate de defecțiunile apărute și coordonarea intervențiilor necesare pentru repunerea în funcțiune a sistemului VAR.

Forul condus de Kyros Vassaras a subliniat că utilizarea unor mijloace alternative de comunicare este permisă în situațiile în care echipamentele principale nu mai sunt disponibile. „În urma incidentelor produse în timpul partidei Dinamo – Petrolul din 21 noiembrie 2026 și a informațiilor ulterioare apărute în spațiul public, Comisia Centrală a Arbitrilor face următoarele precizări pentru clarificarea desfășurării procedurii VAR și a circumstanțelor care au condus la întreruperea acesteia. În minutul 39 al partidei, echipa VAR a analizat o situație posibilă de lovitură de pedeapsă, verificând totodată și existența unei eventuale poziții de ofsaid în faza premergătoare. Procesul de analiză video a durat aproximativ două minute, la finalul căruia arbitrul VAR a recomandat arbitrului efectuarea unei revizuiri la monitorul de la marginea terenului.

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În momentul inițierii procedurii de revizuire, s-a constatat că echipamentele VAR amplasate în zona terenului fuseseră afectate ca urmare a intervenției unor spectatori aflați în proximitatea acestora, fiind întrerupte atât alimentarea cu energie a echipamentelor, cât și conexiunile de fibră optică necesare funcționării sistemului. În consecință, arbitrul nu a putut continua imediat procedura de verificare la monitor.

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În timpul intervențiilor efectuate pentru remedierea problemelor și restabilirea funcționării sistemului, a avut loc un al doilea incident care a afectat din nou conexiunile și a provocat căderea monitorului destinat procedurii de on-field review, prelungind astfel durata necesară reluării verificării.

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În conformitate cu procedurile aplicabile în situațiile în care sistemele principale de comunicații devin indisponibile, arbitrul și echipa VAR au utilizat ulterior mijloace alternative de comunicare. În acest context, contactul dintre arbitru și camera VAR a fost menținut inclusiv prin intermediul telefonului mobil, după ce sistemul audio dedicat și celelalte mijloace de comunicație nu au mai funcționat în parametri normali. Comunicarea a avut ca scop informarea arbitrului cu privire la problemele tehnice apărute și coordonarea măsurilor necesare restabilirii funcționării sistemului.

Din informațiile disponibile rezultă că accesul unor suporteri din zona peluzei către sectorul din care au putut interacționa cu infrastructura tehnică a permis producerea incidentelor care au afectat funcționarea echipamentelor VAR. Ulterior, aceleași persoane au continuat să perturbe activitatea personalului tehnic și procesul de remediere a defecțiunilor”, se anunță în comunicatul CCA, postat pe

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Dezvăluiri despre haosul de la Slobozia. Două incidente au afectat sistemul VAR

CCA a prezentat și cronologia evenimentelor care au dus la întreruperea îndelungată a partidei. Forul lui Vassaras a lansat acuzații grave la adresa spectatorilor, care au vandalizat sistemul VAR. „Pe durata intervențiilor pentru repunerea în funcțiune a sistemului, personalul tehnic responsabil de operarea VAR a fost supus unui comportament ostil din partea unor spectatori aflați în apropierea zonei respective. Au fost aruncate obiecte și lichide atât către tehnicieni, cât și către echipamente, aspect care a îngreunat activitatea de remediere și restabilirea condițiilor necesare finalizării procedurii de revizuire video.

După remedierea problemelor tehnice și restabilirea funcționării echipamentelor necesare procedurii de review, arbitrul a efectuat analiza fazei la monitorul de la marginea terenului și a luat decizia finală în baza imaginilor disponibile și a protocolului VAR.

Comisia Centrală a Arbitrilor subliniază că brigada de arbitri și echipa VAR au acționat în conformitate cu procedurile prevăzute de protocolul VAR și cu regulamentele interne în vigoare, iar decizia asupra fazei a fost luată numai după restabilirea condițiilor care au permis desfășurarea completă a procesului de revizuire.

Comisia Centrală a Arbitrilor condamnă orice acțiune care afectează siguranța personalului implicat în organizarea unui meci și funcționarea infrastructurii tehnice necesare arbitrajului și va acorda întregul sprijin organismelor competente pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs aceste incidente”, a adăugat CCA.