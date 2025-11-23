Sport

CCA îi dă dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA – U Cluj 0-2: „Decizie greșită!”

CCA i-a oferit dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA - U Cluj 0-2. Care a fost mesajul transmis de Kyros Vassaras în această situație.
Iulian Stoica
23.11.2025 | 16:21
CCA ii da dreptate lui Cristi Balaj in faza controversata de arbitraj de la UTA U Cluj 02 Decizie gresita
CCA îi dă dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA - U Cluj 0-2. Sursă foto: Colaj Fanatik
Meciul dintre UTA și U Cluj a avut parte de o decizie controversată. Gazdele au marcat în minutul 24, prin Marius Coman, dar ulterior VAR a anulat reușita. Deși nu era o poziție în afara jocului, liniile au fost trase greșit și în cele din urmă golul nu a fost validat. Cum a reacționat CCA.

CCA îi dă dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA – U Cluj 0-2

Cristi Balaj a fost primul care a declarat faptul că liniile au fost trase greșit în UTA – U Cluj 0-2. La scurt timp, Comisia Centrală a Arbitrilor a ieșit cu un comunicat în care a confirmat cele spuse de analistul FANATIK.

Mai exact, CCA a constatat faptul că arbitrii nu ar fi trebuit să intervină la golul marcat de Coman. Ulterior, oficialii arbitrajului au punctat faptul că liniile au fost trase greșit, iar reușita ar fi trebuit validată.

„După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside.

Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.

După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat”, s-a arătat în comunicatul CCA.

Ce a spus Cristi Balaj despre faza controversată

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj mărturisea faptul că VAR a tras liniile greșite la golul marcat de Coman. Deși este vorba de un fază la milimetru, fostul președinte de la CFR Cluj a transmis că rezultatul ar fi putut fi altul dacă reușita rămânea pe tabelă.

„A fost, în schimb, la UTA cu U Cluj. Linia e trasă greșită. Linia albastră a fost trasă la piciorul de sprijin, piciorul drept al apărătorului, ori călcâiul stâng era mai în spate. Și fiind vorba de un offside de câțiva milimetri cu o linie trasă greșit din punctul meu de vedere, acolo sunt mari semne de întrebare.

Nu știm (n.r. – dacă se poate considera viciere de rezultat). Probabil ar fi fost 3-1 dacă ar fi fost gol sau poate ar fi câștigat. Nu avem de ce să știm. E greu să faci speculații. Vorbim doar de faze și fiind la VAR Chivulete cu Antonie… Am mari semne de întrebare că au tratat cu seriozitate acest moment. Ei sunt mai flower power… Chiar dacă greșesc, arbitrează în continuare”, a spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a comentat conducerea UTA comunicatul emis de CCA

Alexandru Meszar, președintele clubului UTA, a reacționat după comunicatul CCA. Oficialul arădenilor apreciază gestul făcut de cei care se ocupă de arbitrajul românesc, însă supărarea persistă, rezultatul final putând fi altul dacă golul marcat de Coman rămânea pe tabelă.

„Este de apreciat gestul CCA și faptul că recunoaște greșeala unui arbitru. Ar trebui să se facă asta mai des. Toată lumea, jucători, antrenori, staff tehnic, suporteri apreciază asta, că CCA comunică. Și probabil ar trebui s-o facă de fiecare dată când sunt faze de acest gen.

Dar noi rămânem tot supărați și fără nimic. La 0-0, un gol marcat de noi ar fi putut schimba cu totul datele acestui meci pierdut cu U Cluj. Și nu e prima dată.

În cazul de ieri, nu înțeleg însă insistența arbitrului de la VAR, a domnului Chivulete, când legea fundamentală a VAR e să nu intervină decât atunci când este ceva foarte clar. Asta n-o mai putem numi greșeală, când nu cunoști regulamentul de intervenție a VAR”, a declarat Alexandru Meszar, conform GSP.ro.

