Sport

CCA, precizări de ultim moment cu privire la VAR! Vassaras face lumină înaintea etapei a 3-a din SuperLiga

CCA a aplicat și în SuperLiga României o mare parte dintre modificările aduse Legilor Jocului cu ocazia Cupei Mondiale din această vară. Organizația condusă de Kyros Vassaras a făcut mai multe precizări de ultim moment.
Bogdan Mariș
31.07.2026 | 08:16
CCA precizari de ultim moment cu privire la VAR Vassaras face lumina inaintea etapei a 3a din SuperLiga
ULTIMA ORĂ
Sistemul VAR ar urma să fie folosit mai des în noul sezon al SuperLigii. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Legile Jocului au suferit modificări importante odată cu turneul final al Cupei Mondiale, iar cele mai multe schimbări s-au aplicat și în SuperLiga României. Înainte de etapa a 3-a din noul sezon, Comisia Centrală a Arbitrilor a revenit cu mai multe precizări cu privire la noile reguli. În ce situații va putea interveni VAR-ul.

Faza controversată de la Cupa Mondială NU se va repeta în SuperLiga

Regula „identificării greșite”, care a fost folosită în două rânduri la Cupa Mondială, nu se va aplica, cel puțin pentru moment, în SuperLiga României. „Utilizarea prevederii privind identificarea greșită pentru a face față simulărilor din cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026 a fost bine primită și va fi inclusă în revizuirea detaliată a protocolului VAR anunțată în circulara nr. 32.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, aceasta nu va fi aplicată ca atare până la finalizarea respectivei revizuiri”, a precizat CCA, conform frf.ro. Cel mai faimos exemplu a fost cel din sfertul de finală Argentina – Elveția 3-1, când Breel Embolo a primit al doilea cartonaș galben pentru o simulare, după ce arbitrul a revăzut faza pe monitorul VAR.

VAR-ul va interveni mai des în SuperLiga. În ce situații va putea fi folosit sistemul

Comisia condusă de Kyros Vassaras a anunțat că sistemul VAR va putea să intervină în cazul în care o lovitură de colț este acordată eronat, dar și în situațiile în care echipa aflată în atac comite o abatere înainte ca balonul să intre în joc la o fază fixă. Astfel, ar putea fi anulate goluri, eliminări sau lovituri de la 11 metri.

ADVERTISEMENT
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24.ro
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București

„VAR-ul va putea să asiste arbitrul în cazul în care un jucător al echipei atacante comite o abatere înainte ca mingea să intre în joc la o lovitură de la colț sau la o lovitură liberă în atac, iar aceasta are un impact asupra marcarea unui gol, asupra unei abateri care duce la acordarea unui penalty și/sau asupra unei abateri care împiedică marcarea unui gol sau a unei ocazii evidente de a marca un gol sau care oprește sau interferează cu un atac promițător și duce la eliminarea jucătorului”, a notat CCA.

ADVERTISEMENT
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!
Digisport.ro
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!

Jucătorii care suferă leziuni la cap vor rămâne în afara terenului timp de un minut

Dacă jocul se întrerupe din cauza faptului că un fotbalist a suferit o leziune la cap sau este examinat/tratat pentru o astfel de accidentare, acesta trebuie să rămână în afara terenului timp de un minut, pentru ca problema medicală să fie evaluată. Totuși, există și situații în care nu este nevoie ca jucătorii să petreacă un minut înainte de a reveni pe teren.

ADVERTISEMENT

„În cazurile de sângerare sau în situațiile în care jocul este întrerupt rapid din cauza unei posibile leziuni la cap, dar este evident de la început că leziunea nu este gravă și fie nu este necesară nicio evaluare/tratament, fie acestea se realizează rapid, jucătorul trebuie totuși să părăsească terenul de joc, dar poate reveni după ce arbitrul îi dă permisiunea și după reluarea jocului, fără a fi nevoit să aștepte un minut”, a precizat CCA.

Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
Fanatik
Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
Fanii Rapidului, ironii după umilința trăită de FCSB în Conference League: ”AU..DA ce...
Fanatik
Fanii Rapidului, ironii după umilința trăită de FCSB în Conference League: ”AU..DA ce seară frumoasă!”
Arbitrul finalei CM 2026 a rupt tăcerea! Dezvăluiri despre discuția cu Lionel Messi
Fanatik
Arbitrul finalei CM 2026 a rupt tăcerea! Dezvăluiri despre discuția cu Lionel Messi
Parteneri
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial:...
iamsport.ro
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial: 'De atunci nu am mai râs de el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!