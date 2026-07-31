CCA, precizări de ultim moment cu privire la VAR! Vassaras face lumină înaintea etapei a 3-a din SuperLiga

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Legile Jocului au suferit modificări importante odată cu turneul final al Cupei Mondiale, iar cele mai multe schimbări s-au aplicat și în SuperLiga României. Înainte de etapa a 3-a din noul sezon, Comisia Centrală a Arbitrilor a revenit cu mai multe precizări cu privire la noile reguli. În ce situații va putea interveni VAR-ul.

Faza controversată de la Cupa Mondială NU se va repeta în SuperLiga

Regula „identificării greșite”, care a fost folosită în două rânduri la Cupa Mondială, nu se va aplica, cel puțin pentru moment, în SuperLiga României. „Utilizarea prevederii privind identificarea greșită pentru a face față simulărilor din cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026 a fost bine primită și va fi inclusă în revizuirea detaliată a protocolului VAR anunțată în circulara nr. 32.

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Cu toate acestea, aceasta nu va fi aplicată ca atare până la finalizarea respectivei revizuiri”, a precizat CCA, conform . Cel mai faimos exemplu a fost cel din sfertul de finală Argentina – Elveția 3-1, când .

VAR-ul va interveni mai des în SuperLiga. În ce situații va putea fi folosit sistemul

a anunțat că sistemul VAR va putea să intervină în cazul în care o lovitură de colț este acordată eronat, dar și în situațiile în care echipa aflată în atac comite o abatere înainte ca balonul să intre în joc la o fază fixă. Astfel, ar putea fi anulate goluri, eliminări sau lovituri de la 11 metri.

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„VAR-ul va putea să asiste arbitrul în cazul în care un jucător al echipei atacante comite o abatere înainte ca mingea să intre în joc la o lovitură de la colț sau la o lovitură liberă în atac, iar aceasta are un impact asupra marcarea unui gol, asupra unei abateri care duce la acordarea unui penalty și/sau asupra unei abateri care împiedică marcarea unui gol sau a unei ocazii evidente de a marca un gol sau care oprește sau interferează cu un atac promițător și duce la eliminarea jucătorului”, a notat CCA.

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Jucătorii care suferă leziuni la cap vor rămâne în afara terenului timp de un minut

Dacă jocul se întrerupe din cauza faptului că un fotbalist a suferit o leziune la cap sau este examinat/tratat pentru o astfel de accidentare, acesta trebuie să rămână în afara terenului timp de un minut, pentru ca problema medicală să fie evaluată. Totuși, există și situații în care nu este nevoie ca jucătorii să petreacă un minut înainte de a reveni pe teren.

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„În cazurile de sângerare sau în situațiile în care jocul este întrerupt rapid din cauza unei posibile leziuni la cap, dar este evident de la început că leziunea nu este gravă și fie nu este necesară nicio evaluare/tratament, fie acestea se realizează rapid, jucătorul trebuie totuși să părăsească terenul de joc, dar poate reveni după ce arbitrul îi dă permisiunea și după reluarea jocului, fără a fi nevoit să aștepte un minut”, a precizat CCA.