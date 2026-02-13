CCA, reacție fulger după gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Golul ar fi trebuit validat”. Scuza invocată

CCA a dat verdictul la scurt timp după încheierea meciului Petrolul – FC Argeș 2-1: Radu Petrescu a greșit în mod grav când a anulat golul marcat de piteșteni în minutul 86, la scorul de 1-1.
Comisia Centrală a Arbitrilor a apreciat că la faza respectivă, care l-a scos din minți pe Dani Coman, președintele piteștenilor, nu a existat nici ofsaid și nici nu s-a produs vreun fault în atac, astfel încât reușita trebuia să fie validată.
În ceea ce privește lipsa de intervenție din camera VAR pentru remedierea erorii, CCA a transmis că, potrivit protocolului aflat în vigoare, acest lucru nu se putea întâmpla, din simplul motiv că arbitrul s-a grăbit să fluiere înainte ca mingea să ajungă în poartă.
„Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.
În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.
Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.
Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.
Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă”, a transmis CCA prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial al FRF.