Sport

Schimbări la VAR în SuperLiga! Decizia luată de FRF după valul de greșeli

FRF anunță o schimbare majoră pentru meciurile din Superliga României, după ce sistemul VAR a fost criticat tot mai des în ultima perioadă din cauza greșelilor care se înmulțesc.
Flaviu Popa
23.09.2026 | 23:39
Schimbari la VAR in SuperLiga Decizia luata de FRF dupa valul de greseli
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Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat propunerea CCA de a introduce un supervizor VAR (arbitraj video) la meciurile din cadrul Superligii României. Conform site-ului oficial al FRF, supervizorul VAR ar trebui să crească încrederea cluburilor de fotbal și a fanilor în arbitraj.

CCA a propus, FRF a aprobat. Se introduce rolul de supervizor VAR la meciurile din Superliga

„Ia act de informarea şi explicaţiile privind funcţionarea sistemului VAR, aprobă introducerea rolului de supervizor VAR”, arată sursa citată. În aceeași ședință, Comitetul Executiv a luat act de informarea privind lista cu arbitri FIFA și a votat pentru modificarea anumitor articole din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii arbitrilor de fotbal.

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Arbitrajul românesc a consemnat mai multe episoade controversate în ultima vreme, în special după intervențiile VAR, uneori nefericite. Cel mai bun exemplu este golul marcat de Corvinul cu Oțelul Galați dintr-un aparent ofsaid. Totodată, Istvan Kovacs a făcut praf cel mai recent derby Dinamo – FCSB, fiind corectat aproape la fiecare fază importantă de VAR.

În aceste condiții, Meme Stoica a răbufnit și a cerut de la CCA desecretizarea discuțiile dintre arbitrii din camera VAR și cei de pe teren, pentru a vedea cum se iau deciziile controversate, de fapt. Cu toate acestea, oficialul celor de la FCSB remarca cum cluburile sunt ignorate de oficialii CCA, care își văd de treabă indiferent de greșeli. Impunerea unui supervizor VAR ar putea îmbunătăți, însă, situația.

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Meme Stoica a fost furios după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB

„Nu am primit nimic din partea Comisiei Centrale. Probabil va sesiza Federația sau se va autosesiza, așa cum a mai făcut-o. Nu le pasă că noi vorbim, nu au niciun pic de respect pentru competitoare. Sunt plătiți din banii noștri, dar nu le pasă. I-am rugat: Măcar dă-mi voie să vin eu să ascult (n.r. dialogul dintre arbitrul din camera VAR și central) și semnez că nu divulg.

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Cheamă-mă și pe mine! Nu respecți nici vârsta, nici nimic, nici clubul! Măcar atât: ascultă, vino și tu să vezi ce a zis ăsta!. Și eu semnez acolo că tac din gură. Gata, am tăcut din gură, dar măcar știu și eu ce a fost acolo. Ăsta a fost un scandal-monstru, trebuia să iasă. Mă simt total nerespectat”, declara Meme Stoica în urmă cu câteva zile la Prima Sport.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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