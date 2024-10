CCR, Vicol, Măruță și Tătaru, șirul de scandaluri care i-au lovit pe liderii PNL și PSD. „Problemele lui Ciucă sunt cele mai mari. Au fost deschise noi răni”

Analiștii politici sunt de părere că, după cele patru episoade distincte din ultimele șase zile, poziția liderului PNL este cea mai șubrezită, așa și din cauza circumstanțelor în care se afla candidatura lui Nicolae Ciucă. Pe de altă parte, decizia CCR de sâmbătă este considerată a avea cel mai important impact asupra alegerilor din iarnă.

CCR, Măruță, Laura Vicol și Nelu Tătaru, scandalurile ce-i leagă pe Ciolacu și Ciucă

În mai puțin de o săptămână am asistat la patru episoade ce par să fi lovit din plin candidaturile la Cotroceni ale liderilor celor două mari partide, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Totul a început de sâmbătă cu decizia șoc a CCR de a nu valida candidatura Dianei Șoșoacă în urma votului celor patru judecători numiți de PSD, o decizie unanim interpretată ca fiind neconstituțională și ca făcând jocurile politice ale social-democraților.

A urmat apoi al doilea scandal legat de numele liderului PSD, anume afacerea imobiliară a dezvoltatorului Nordis, în care apărea numele Laurei Vicol, deputat PSD și șefa Comisiei juridice de la Cameră. Peisajul a fost completat de reacția liderului PNL, dar rămânerea la guvernare – pentru a împiedica fraudarea alegerilor din iarnă, un fiasco de comunicare eclipsat de prestația liderului Nicolae Ciucă la emisiunea lui Măruță, acolo unde a părut că nu înțelege întrebarea ce îi este adresată.

Episodul s-a viralizat instantaneu, liderul PNL ajungând subiect de meme în spațiul online, după ce acesta vorbit despre onoare, respect și predictibilitate drept calitățile pe care le are Ciolacu și el nu. În mod evident, liderul PNL nu a înțeles întrebarea moderatorului și, din păcate pentru acesta, nici în momentul în care Măruță i-a explicat exact întrebarea. Asta pentru ca totul să culmineze cu audierea la DNA de joi a fostului ministru Nelu Tătaru, acuzat de procurori că a luat mită ouă, găini și alte alimente.

Cât a funcționat strategia de distanțare a celor doi

Liderii PNL și PSD au intrat imediat în strategiile de limitare a daunelor. Marcel Ciolacu a vorbit imediat după decizia CCR de necesitatea unui proiect de lege prin care să scoată CCR-ul din validarea candidaturilor, fără a critica însă direct decizia Curții, proiect ce a și ajuns pe ordinea Camerei. În ceea ce privește scandalul Nordis, Laura Vicol și-a anunțat imediat demisia de la Comisia Juridică, iar numele ei nu mai apare pe lista candidaților PSD.

„Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă în vacanţă. Niciodată. Este o suprapunere, din câte îmi amintesc, vă daţi seama că am stat şi am căutat. De vacanţă este exclus, este o suprapunere de avion când m-am întors în ţară. Iertaţi-mă, mă puteam întâlni în avion şi cu domnul Iohannis, înseamnă că am fost cu el la golf?”, a declarat Marcel Ciolacu cu privire la informațiile că ar fi fost în vacanță la Dubai cu soții Ciorbă.

Acțiuni similare au fost și din partea lui Nicolae Ciucă, care a două zi după prestația de la emisiunea lui Măruță a ieșit cu un mesaj în care a explicat că a încercat să fie ironic și că toată declarația a fost o glumă. „Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului, cum se spune pe la noi. Am crezut că e clar că era o glumă”, a spus liderul PNL. Cel puțin în cazul lui Nelu Tătaru lucrurile au fost ceva mai clare, f , acolo unde ocupă prima poziție pe lista de la Cameră.

În ceea ce privește impactul asupra cursei electorale, în absența unor date și sondaje noi, analizele politologilor diferă. Pe de o parte, unele voci sunt de părere că, în ceea ce privește scandalurile de corupție impactul asupra propriului electorat va fi unul minim.

„Nu sunt lucruri surprinzătoare faptul că sunt anchete de corupție în curtea PNL și PSD. Nu sunt lucruri noi și probabil că interesați de aceste chestiuni sunt acei alegători care de-a lungul timpului au criticat corupția. E greu de evaluat ce impact va avea asupra fanaticilor PNL și PSD care nu par deranjați de acest aspect.

La fel, nu e o surpriză faptul că Nicolae Ciucă are dificultăți în a înțelege o întrebare simplă. Gafa de la dl Măruță e un fel de vârf al incompetenței lingvistice și intelectuale. Apoi, nu poți să te scuzi spunând că a fost o ironie. Nu poți să fi ironic și să trebuiască să explici asta…

La fel, de la domnul Ciolacu aflăm că s-au presupus avioanele, când a fost cu dna. Vicol în Dubai. Nu știu ce înseamnă suprapunere de avioane. Era un avion pentru dl. Ciolacu și peste el încă unul pentru dna. Vicol, sau invers. Nu e clară suprapunerea și sper să obținem informații mai precise”, a declarat, pentru FANATIK, Cristian Preda, fost europarlamentar, în prezent decanul Facultății de Științe Politice a Universității București.

„Nordis poate fi un al doilea Caritas”

Pe de altă parte, profesorul și politologul Cătălin Avramescu, și el de la Universitatea București, este de părere că impactul mediatic al scandalului Nordis, pornit de la , va avea urmări uriașe în plan politic, fiind vorba de o temă sensibilă pentru orice cetățean.

„Nordis are toate calitățile să fie un nou scandal Caritas. Au fost țepuiți mulți români și discutăm de oameni care au băgat zeci de mii de euro, au băgat banii de la firmă, banii de la bancă, economiile de o viață. Discutăm de muți păgubiți, pentru că am înțeles că sunt 800 de plângeri.

Distanțarea asta a liderului PSD nu prea merge. Până și un orb vede că Nordis a avut protecție politică. Când ești procuror și dai NUP după sute de reclamații, despre ce discutăm aici. Când o vezi pe doamna Vicol cu ceas de 180.000 euro, și dându-se jos din Maybach de 200.000… Nordis este o escrocherie care a fost protejată politic. Oricine vede asta și este imposibil pentru Ciolacu, care declara în trecut că doamna Vicol este o mare profesionistă, să se distanțeze”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Cătălin Avramescu.

Decizia CCR, cel mai mare impact politic

Pe de altă parte, în opinia acestuia, decizia CCR, caracterizată drept una neconstituțională, va avea cel mai semnificativ impact electoral prin galvanizarea electoratului anti-PSD. „PSD va deconta politic la greu. E vorba de o decizie atât de fățiș politic. A galvanizat electoratul anti-PSD prin faptul că vorbim de o decizie care încalcă grav Constituția”, a explicat acesta.

„Situația este una importantă pentru campanie, pentru că este pentru prima dată când ceea ce a construit Marcel Ciolacu și PSD este pus sub semnul întrebării cu privire la modul în care ei se comportă, lucrurile pe care le fac, etc. Decizia CCR a fost, după mult timp, un prim lucru care a reamintit de un PSD nociv pentru societate”, a explicat și consultantul politic, Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.

Nicolae Ciucă, politicianul care a avut cel mai mult de pierdut

Totuși, în opinia consultantului Adrian Zăbavă, Nicolae Ciucă este cel care a avut cel mai mult de pierdut în aceste zile după prestația de la emisiunea lui Măruță, un episod care a adus noi probleme unei campanii și unui candidat cu multe deficiențe.

„Problemele domnului Ciucă sunt cele mai mari pentru că el era deja într-o situație dificilă privind candidatura sa și șansele de a intra în turul II. Asta și pentru că presiunea asupra candidaturii sale este foarte mare în contextul în care scorul partidului depinde și de rezultatul lui Nicolae Ciucă din primul tur.

În al doilea rând, până în momentul de față punctele slabe ale lui Nicolae Ciucă erau legate de lipsa de comunicare poate, lipsa de substanță, de inadaptabilitate la viața politică, adică nu reușea să transmită mare lucru. Gafele recente, în principal cea de la Măruță, duc cu gândul sau interpretarea asupra acestui episod duce cu gândul la lipsa inteligenței chiar, adică probleme grave care îi aduc conotații negative în plus profilului. Se deschid noi răni. Asta este problematic”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

La fel, profesorul Avramescu este de părere că interviul fiasco al liderului PNL nu a făcut decât să întărească imaginea negativă a acestuia, aceea de simplu executant.

„Acest episod ne arată încă o dată, dacă mai era nevoie, că Ciucă nu avea ce căuta în politică. Pe undeva mi-e milă de el. Poate chiar a încercat să facă o glumă, nimeni nu știe, nici el, nici Măruță… E clar că Ciucă nu înțelege politica, el a fost pus acolo ca un executant. Este un executant umil”, a precizat acesta, pentru FANATIK.

PNL și speranța în jocul primarilor

În lipsa unui candidat puternic, analiștii politici sunt de părere că singura strategie a liberalilor a rămas încrederea în influența primarilor și a structurilor din teritoriu. Potrivit profesorului Cristian Preda acesta a fost și motivul pentru care PNL a decis să nu iasă de la guvernare.

„PNL se bazează pe primari și ăsta este și motivul pe care l-au invocat să nu iasă de al guvernare. Au spus-o clar că dacă nu sunt al guvernare primarii lor ar fi capturați de PSD. Liberalii nu mai au influența de care au dispus acum 10-15 ani când existau personalități care îi sprijineau și care îi ajutau să obțină voturi în afara militanților de partid.

Nu mai e așa și atunci mizează pe rețelele astea din instituțiile publice de la nivel local. E votul celor care își datorează poziția faptului că sunt la PNL”, a precizat acesta, pentru FANATIK.

Consultantul politic Adrian Zăbavă subliniază că, în acest moment, speranța în influența primarilor pare să fie singura strategie electorală a liberalilor. Totuși, acesta subliniază că rolul lor va fi mult mai redus la alegerile legislative și prezidențiale, nefiind suficient să-l ducă pe Nicolae Ciucă în turul doi al alegerilor pentru Cotroceni.

„În strategia lor se bazează foarte mult, aproape în totalitate pe structurile lor locale și pe puterea aleșilor locali. Pare că pe asta marșează. Problema este importanța aleșilor locali într-un astfel de scrutin este limitată. Cel mai bun exemplu este diferența votului politic dintre alegerile locale și cele europarlamentare din iunie. Suma voturilor primite de primarii PNL și PSD nu a fost nici pe departe aceeași cu suma alianței PNL-PSD la europarlamentare. Susținerea pe plan local a unui om nu se traduce automat în vot politic național.

Influența va exista, dar va fi mică în comparație cu ce-și dorește PNL să fie. Nici pe departe structurile locale nu vor reuși să-l ducă pe Nicolae Ciucă în turul doi. Cine crede că Ciucă va ajunge în turul secund doar pentru că PNL este un partid cu o mie și ceva de primari se înșeală. Nu se poate și cu atât mai puțin în contextul unui candidat cu probleme reale”, a declarat consultantul politic Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.