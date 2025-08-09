Ce a adus acasă un copil după ce a mers cu familia în concediu în Egipt. Mama lui e disperată și se teme de blesteme

O familie din Iași a revenit recent dintr-un concediu petrecut în Egipt. Ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță în care să se creeze momente de neuitat s-a transformat într-un coșmar pentru mama lor.

Povestea care a îngrijorat o întreagă familie română

Pe un grup de Facebook destinat , femeia a postat un mesaj în care se arată foarte îngrijorată: copilul ei s-a întors din vacanță cu o…pietricică.

„Merge cineva din Iași zilele următoare în Egipt și are în plan o vizită la piramide? Copilul meu a luat o pietricică de acolo fără știrea mea și mi-e frică de blestemul faraonilor… Sunt mai superstițioasă de fel… Mă poate ajuta cineva să returnez pietricica?”, a postat femeia pe Facebook.

Ce s-a întâmplat în timpul concediului în Egipt

De obicei, turiștii care se duc în Egipt vizitează piramidele și diverse situri arheologice. Cel mai probabil, copilul a văzut o pietricică pe care a considerat-o specială și a vrut neapărat să o ia acasă. Mama acestuia a văzut abia în România că cel mic a luat micul obiect cu el, gest care a speriat-o îngrozitor.

Reacția mamei când a văzut ce a adus copilul acasă

Când s-a trezit cu pietricica în propria casă, femeii i-a fugit gândul imediat la „blestemul faraonilor”. Este vorba despre o legendă veche din Egipt, conform căreia, cei care tulbură mormintele faraonilor sau iau obiecte din ele ar putea avea parte de ghinion, boli sau chiar moarte. Nu se știe dacă este mit sau realitate, dar poveștile cu o mulțime de oameni loviți de tot felul de nenorociri au fost de ajuns ca mama copilului să fie extrem de îngrijorată și să ceară sfaturile internauților.

De unde provenea obiectul și ce semnificație avea

Fiind vorba despre Egipt, cel mai probabil pietricica a fost luată din zona piramidelor sau a construcțiilor antice. În acele zone, orice obiect poate deveni unul cu o poveste în spate. De exemplu, acea pietricică ar putea fi, în mintea unora, o amuletă încărcată cu tot felul de energii.

De ce mama consideră că poate fi un blestem

Mama îngrijorată este convinsă că pietricica i-ar putea face rău, mai ales că, cel mai probabil, a auzit tot felul de povești despre În postarea sa, femeia a vorbit despre „blestemul faraonilor”. Aceasta s-a referit, cu siguranță, la mitul conform căruia oricine tulbură mormintele sau iau obiecte din locurile sacre poate avea parte de accidente, boli sau sărăcie. Ei bine, Egiptul este plin cu astfel de superstiții. Oamenii de acolo cred cu sfințenie că orice lucru luat dintr-un loc sacru poartă „energia spiritelor” care protejau acel obiect.

De asemenea, o altă superstiție spune că persoanele care nu respectă aceste „reguli” vor fi urmărite de spiritele care le păzeau până când vor înapoia ceea ce au luat. Se mai spune și că cei care își însușesc obiecte din locurile sacre pot aduce necazuri mari în familie, cum ar fi certuri, pierderi materiale, boală etc.

În satele de lângă Luxor, de exemplu, localnicii povestesc turiștilor legende despre persoane care au păstrat acasă bucăți de piatră din temple și au fost „vizitate” în vis de preoți antici sau animale simbolice, precum șoimii și pisicile sacre. Așa și-au dat seama că ar trebui să returneze obiectul.

Ce spun experții. Mit sau realitate?

Experții spun că poveștile despre blestemele egiptene sunt, în mare parte, simple povești. Potrivit specialiștilor, inscripțiile cu amenințări erau rare în Egiptul antic și aveau rolul de a descuraja hoții, nu de a aduce ghinion sau vreun blestem.

Celebrul „blestem al lui Tutankhamon” este, de fapt, o legendă popularizată după moartea lordului Carnarvon în 1923, la scurt timp după deschiderea mormântului, dar cercetătorii spun că decesul a avut cauze medicale naturale. Specialiștii mai precizează că nu există dovezi științifice care să demonstreze că obiectele luate din Egipt pot aduce „blesteme”, scrie

Ce spun arheologii despre obiectele egiptene

Arheologii au declarat în nenumărate rânduri că majoritatea obiectelor descoperite în siturile egiptene au o valoare istorică și culturală uriașă, iar scoaterea lor din țară fără autorizație este ilegală. În Egiptul antic, multe artefacte, de la amulete la fragmente de piatră, aveau roluri simbolice sau religioase, fiind plasate în morminte pentru a proteja sufletul celui decedat. Specialiștii au spus clar că acele obiecte, dacă sunt luate, nu aduc ghinion, însă duc la pierderea unei părți din istoria Egiptului.

Ce obiecte nu ar trebui să aduci niciodată acasă

Potrivit autorităților egiptene, orice obiect provenit din situri arheologice, fie el piatră, nisip, amuletă sau fragment de statuie, nu ar trebui scos din țară. „Nu există obiect fără valoare istorică atunci când provine dintr-un sit protejat. Chiar și o pietricică poate face parte dintr-o structură veche de mii de ani”, a declarat, la un moment dat, un purtător de cuvânt al Ministerului Antichităților din Egipt pentru

Potrivit arheologilor, chiar și replicile aparent neînsemnate vândute pe stradă pot aduce probleme dacă provin din surse ilegale. Potrivit acestora, un turist nu știe să facă diferența între un obiect autentic și unul contrafăcut, iar riscul de a cumpăra ceva ilegal este mare. De asemenea, este interzis ca turiștii să ia plantele uscate sau chiar nisip din zonele protejate.

Reacții ale românilor pe internet

Românii care au văzut postarea mamei îngrijorate nu au tratat situația cu seriozitate, ci au transformat-o rapid într-un subiect de glume. Comentariile au variat de la propuneri absurde până la teorii despre spirite care ar veni singure să ia pietricica:

„Dacă îmi plătiți biletul, mă duc eu… să scăpați de blestem.”

„Legenda spune ca piatra trebuie sa fie dusa înapoi de cel care a fost luata. Drept ofrandă, sa ducă în plus o piatră din țara natală.”

„Dacă dorești numărul psihologului meu cu drag ți‑l dau.”

„Blestemul trece dacă o ungeți cu miere și țineți pietricica 2 ore în gură.”

„Nu copilul a luat piatra, ci piatra l-a ales pe copil… să vă așteptați ca în viitor o entitate din altă galaxie să caute această piatră… Legendele spun că nu trebuie pusă la gâtul unei pisici.”

„Dacă nu dorea, piatra nu venea! A trecut și de x-ray‑ul egiptean! Întrebați copilul să intrebe piatra dacă vrea sau nu să se întoarcă.”

„O poți pune sub pernă, poate vine faraonul în persoană să o ia. Important e să nu o arunci!”

Cum să pregătești copiii pentru călătorie

Specialiștii în turism le recomandă tuturor părinților ca, înainte de plecare, să le explice copiilor care sunt regulile pe care trebuie să le respecte în orice țară merg, nu doar în Egipt. Fiecare stat are propria cultură și propriile cerințe, iar turiștii ar trebui să le respecte întocmai.

Respectarea culturii locale și a tradițiilor

Orice turist care ajunge într-o țară străină trebuie să aibă bunul simț de a se pune la curent cu . În Egipt, de exemplu, turiștilor nu le este recomandat să atingă sau să ia obiecte din situri istorice.

Regulile în Egipt nu sunt multe, dar sunt importante. De exemplu, fotografiatul în unele moschei sau temple este interzis, iar gesturi banale făcute în alte țări, în Egipt pot fi considerate lipsite de respect. „Un turist informat și respectuos contribuie la protejarea patrimoniului și la menținerea unei imagini bune pentru vizitatorii străini”, a declarat pentru ghidul cultural Ayman El-Sayed.