Ce a ajuns să facă David Coote, arbitrul suspendat de UEFA după ce l-a jignit pe Jurgen Klopp și a fost prins consumând cocaină

David Coote are un nou job în acest moment, după ce UEFA l-a suspendat în urma unor injurii aduse lui Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, dar și după ce a fost filmat prizând cocaină în timpul Campionatului European din 2024.

David Coote a dat cu piciorul carierei sale de arbitru în doar câteva luni. După ce numindu-l „arogant” și „neamț nenorocit”, doar o lună mai târziu

UEFA a decis să îl suspende timp de 16 luni după aceste incidente, iar PGMOL, forul suprem al arbitrajului din Anglia l-a concediat. Între timp, fostul arbitru a trebuit să își găsească un nou mod de a-și câștiga existența.

Fostul „central” a fost surprins de un cuplu prin vizorul ușii în timp ce le livra un colet. David Coote lucrează în acest moment pentru o firmă de curierat britanică în apropierea locuinței sale din Newark, Nottinghamshire.

„Încerc doar să trăiesc cinstit. Vreau să merg mai departe cu viața mea. Încerc să-mi recapăt simțul responsabilității și al scopului. Munca asta mă ține ocupat, nu e o carieră pe termen lung”, a declarat Coote, conform

Sacked Premier League referee David Coote has been spotted delivering parcels for courier firm Evri Via SWNS