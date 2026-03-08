Sport

Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani

Ion Țiriac a mărturisit cu ce se ocupă, de fapt, singura femeie cu care a ajuns la altar. În ce relații este fostul mare jucător de tenis cu Erika Braedt.
Alexa Serdan
08.03.2026 | 18:45
Ce a ajuns sa faca fosta sotie a lui Ion Tiriac Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
Ion Țiriac a fost însurat o singură dată. Sursa foto. hepta / Facebook. Colaj: Fanatik
Celebrul afacerist român, Ion Țiriac, vorbește cu multă apreciere despre fosta sa soție. Iată ce a ajuns să facă Erika Braedt, femeia alături de care a avut un mariaj de scurtă durată. Divorțul a intervenit după numai 2 ani.

Meseria pe care o are fosta soție a lui Ion Țiriac

Ion Țiriac a avut relații sentimentale cu foarte multe femei, dar numai cu una s-a însurat. A ajuns la altar cu o jucătoare profesionistă de handbal de la Știința București pe numele său Erika Braedt, când aceasta abia împlinise 19 ani.

Atunci fostul mare jucător avea o carieră în plină ascensiune, atât în tenis, cât și în hochei pe gheață. S-au căsătorit în anul 1963, între două turnee de tenis. Evenimentul a avut loc înaintea participării la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Innsbruck.

Doi ani mai târziu au decis să o ia pe drumuri diferite. După separare, sportiva a mai rămas o vreme în România, apoi a plecat în străinătate. Deși au trecut mai bine de 60 de ani de când s-au despărțit, cei doi foști parteneri au păstrat legătura.

Miliardarul român, care a venit cu o replică pentru fostul premier al României ,a dezvăluit ce meserie are singura femeie cu care a fost căsătorit. Aceasta nu a renunțat la pasiunea sa pentru sport. Erika Braedt este profesoară, în Germania, meserie pe care a practicat-o și în România.

Ion Țiriac, aprecieri pentru fosta parteneră

În momentul de față, Ion Țiriac are numai cuvinte de laudă pentru fosta handbalistă care antrenează echipe de juniori la fotbal. Aceasta nu percepe nicio taxă, semn că îi place foarte mult să se ocupe de copii.

 „Domnule, eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învăţat lecţia. Am fost însurat o singură dată, atâta tot. Da, Erika Braedt. Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani.

Are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania”, a declarat Ion Țiriac, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, relatează gsp.ro.

De ce Ion Țiriac a divorțat de unica sa soție

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ani buni, fosta soție a lui Ion Țiriac a vorbit despre motivele separării. Erika Braedt și fostul mare jucător de tenis s-au îndepărtat pentru că nu stăteau prea mult împreună.

„Pur şi simplu, relaţia noastră s-a stins de la sine. Ne-am îndepărtat treptat, sentimentele noastre s-au atenuat. El era un tenismen cunoscut şi valoros, care călătorea mult pentru a participa la turnee.

Eu eram doar o profesoară. Ne vedeam puţin, iar când se putea mai ieşeam cu prietenii noştri la un restaurant, unde ascultam muzică sau dansam. Noi ne-am luat de foarte tineri. 

Eu aveam 19-20 de ani, când am venit în Bucureşti şi m-am măritat cu Țiri. El era cu patru ani mai în vârstă, aşa că nu ne formasem ca oameni, eram încă fragezi”, a menționat fosta soție a lui Ion Țiriac, potrivit libertatea.ro.

După divorț, miliardarul român a decis să se concentreze pe carieră. Are în continuare un cuvânt de spus în sport, dovadă că a taxat-o dur pe Naomi Osaka, după incidentul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open.

