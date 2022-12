Ce a ajuns să facă o femeie de 51 de ani pentru bani. Clipurile ei au devenit virale: ”Unii vecini mă urăsc!”

Povestea unei femei de 51 de ani a devenit virală. Pentru ea, vârsta nu a contat deloc atunci când și-a ales noul job.

Protagonista este doamna Robinson. Deși are peste 50 de ani, femeia . Se menține în formă, are un abdomen bine sculptat și de asemenea, pe față, semnele îmbătrânirii nu se văd deloc.

Acesta este și motivul pentru care mulți nu i-ar da deloc vârsta. Iar pentru că arată impecabil, doamna Robinson a decis să profite de acest lucru atunci când și-a ales un nou job.

În trecut, aceasta a fost profesoară și totodată a ocupat și funcția de președinte al asociației de părinți și profesori din orașul ei. Între timp însă, odată cu trecerea în vârstă, doamna Robinson s-a hotărât să mai încerce și altceva nou.

I-a venit ideea pe la 50 de ani, iar rezultatul a întrecut așteptările. Profesoara a devenit model pe , iar nu puțini sunt cei care plătesc pentru a-i vedea fotografiile.

De asemenea, doamna Robinson câștigă bine și din alte platforme de socializare. Aceasta are peste 180.000 de urmăritori pe TikTok, iar fanii sunt de-a dreptul încântați de tot ceea ce postează.

”Nu e de mirare că unii vecini mă urăsc!”, a dezvăluit fosta profesoară, potrivit celor de la , vizibil încântată de activitatea ei.

It seemed like a good idea at the time🥰