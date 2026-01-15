Ce a ales să facă Donald Trump înainte să decidă viitorul pentru Groenlanda. Președintele SUA oprește lumea-n loc pentru un meci de fotbal american

ADVERTISEMENT

Deși situația geopolitică este din ce în ce mai tensionată, Donald Trump pare destul de relaxat. Luni seară, președintele Statelor Unite va fi prezent la finala campionatului de fotbal universitar, disputată la Miami, pe Hard Rock Stadium. Între timp, protestele din Iran iau amploare, iar liderii europeni își fac griji în ceea ce privește viitorul NATO.

Donald Trump va fi prezent la un meci de fotbal american. Decizie controversată luată de președintele SUA

Meciul dintre Miami Hurricanes și Indiana Hoosiers este unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului în SUA. Arena din Miami va fi plină. Trump va fi însoțit de secretarul de stat Marco Rubio, originar din Florida și apropiat de stafful echipei gazdă. Prezența sa nu este întâmplătoare. Trump are legături personale cu Miami, iar nepoata sa, Kai, studiază acolo.

Favorită pe teren este însă Indiana, echipă care îl are la conducerea jocului pe Fernando Mendoza, câștigătorul trofeului „Heisman Trophy” și principalul candidat pentru poziția numărul unu în draftul NFL din primăvară, loc deținut în prezent de Las Vegas Raiders.

Proteste masive în Iran. Ce spune Donald Trump despre situația de la Teheran

Contrastul devine evident când privirea se mută spre Orientul Mijlociu. Î , iar regimul de la Teheran este acuzat de represiuni violente împotriva manifestanților. Organizațiile internaționale vorbesc despre morți, execuții și mii de arestări. În acest context, Trump a declarat că autoritățile iraniene i-ar fi transmis că violențele s-au redus și că execuțiile au fost oprite.

Mesajul transmis de Washington este însă ambiguu. Mai multe ONG-uri din toată lumea trag un semnal de alarmă. Numărul morților din Teheran crește de la o zi la alta, iar viitorul este unul incert.

Donald Trump vrea cu orice preț să pună mâna pe Groenlanda

În paralel, un alt subiect inflamează relațiile internaționale. Groenlanda. invocând securitatea națională și importanța strategică. Poziția a provocat reacții dure din partea Danemarcei și îngrijorare în rândul aliaților din NATO.

„Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională, inclusiv a Danemarcei. Iar problema este că Danemarca nu poate face nimic în această privință dacă Rusia sau China vor să ocupe Groenlanda, dar noi putem face de toate. Ați aflat asta săptămâna trecută în legătură cu Venezuela. Cred că se va rezolva ceva”, a declarat Donald Trump.