Ce a apărut de Crăciun la mormântul Mădălinei Manole. Fratele ”fetei cu părul de foc”, și acum în lacrimi

Ce a apărut la mormântul Mădălinei Manole în ziua de Crăciun? Fratele artistei, Marian, a dezvăluit că a fost plăcut impresionat de ceea ce a descoperit, atât de tare încât i-au dat lacrimile.

Deși au trecut aproape 15 ani de când s-a sinucis, oamenii care au iubit-o nu au uitat-o deloc. La cripta cântăreței care și-a încheiat socotelile cu viața chiar de ziua ei, în anul 2010, au apărut mai multe coroane cu flori și lumânări, puse de fanii care au apreciat-o și au vrut să îi aducă un omagiu într-o zi atât de sfântă.

An de an, pe 25 decembrie, fratele Mădălinei Manole pleacă la mormântul surorii sale, împreună cu fiul lui, și aprinde câte o candelă. Anul ăsta n-a lipsit, iar când a ajuns la cimitirul din Ploiești să spună o rugăciune pentru odihna sufletului cântăreței, a început să plângă.

„Am mers cu fiul meu în prima zi de Crăciun, așa cum facem mereu. Am aprins candele și am dus flori. Dar am găsit deja coroane acolo. Este reconfortant să știu că oamenii nu au uitat-o pe sora mea”, a declarat fratele Mădălinei Manole,

Bărbatul a mai spus că relația dintre familia Mădălinei și a lui Petru Mircea, cu care artista a făcut un băiat, astăzi deja destul de mare, a rămas la fel de rece. Marian se plânge că n-a avut ocazia să își vadă nepotul în ultimii 14 ani. menține distanța față de apropiații Mădălinei Manole.

Marian nu și-a văzut deloc nepotul: „Nu pot face nimic”

„Nu am avut niciodată ocazia să-l întâlnesc pe nepotul meu. Este dureros. Dar nu pot face nimic în privința aceasta”, a mai spus Marian Manole, pentru sursa mai sus menționată.

Mădălina Manole s-a sinucis pe 14 iulie 2010, în ziua când avea să împlinească vârsta de 43 de ani. Vedeta muzicii ușoare românești a înghițit o substanță toxică denumită Furadan. A fost achiziționată, pentru ea, de un fan.