Ce a apărut la locul accidentului în care Vlad Pascu a ucis doi tineri. Simbolul cu semnificații divine ascuns în ”altarul” de la 2 Mai

Imagini emoționante de la locul tragediei din 2 Mai. A trecut mai bine de un an de când viețile familiilor îndurerate s-au schimbat. Cei trecuți în neființă nu au fost uitați de către cei dragi, motiv pentru care, la locul accidentului, a fost amenajat un altar în memoria acestora.

Imagini de la locul tragediei din 2 Mai

Ziua de 19 august va rămăne una neagră pentru familiile lui Sebi a Robertei. Nimeni nu se aștepta la o astfel de tragedie, iar vestea morții celor doi tineri a venit ca un fulger pentru apropiați. FANATIK a fost în locul unde s-a petrecut accidentul și a surprins câteva imagini emoționante.

, au amenajat locul cu flori, o plăcuță memorială, un copăcel și multe lumânări aprinse pentru sufletele celor care cândva le aducea mereu zâmbetul pe buze. ”Bunătate, fericire și mereu zâmbet. Tu ne-ai învățat ce înseamnă frumusețea în viață, Tu ai fost bucuria în toate momentele noastre. SEBI. Drum lin către îngeri”, acesta este mesajul emoționant al părinților de pe plăcuța memorială a lui Sebi.

Lângă locul memorial a lui Sebi se află și cel al Robertei, cea de-a doua victimă a lui și a provocat un accident în care doi tineri nevinovați și-au pierdut viața. Pentru Roberta, apropiații au adus flori, lumânări, dar au fi desenat din pietricele un fluture.

Pe lângă toate acestea, a mai fost plantat și un copăcel, ce are numeroase semnificații divine. Copacul Vieții este văzut ca o dovadă a renașterii, a transformării vieții. Se spune că Pomul Vieții își trage seva dintr-un subteran, unde trecerea în neființă devine energie creatoare. Această energie susține viața care se regenerează an de an, odată cu trecerea fiecărui anotimp.

Vlad Pascu se vrea cu orice preț eliberat

Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la intrarea în localitatea 2 Mai, vrea să fie eliberat cu orice preț. Dacă în urmă cu ceva timp el a apelat la dreptul educațional, acum inculpatul iese la înaintare cu probleme de sănătate. Înarmat cu avocați bine plătiți de către tatăl său, Mihai Pascu, principalul suspect vine cu o nouă cere de eliberare, de data aceasta susținând că are nevoie urgentă de tratament. Cererea se judecă marți, 3 septembrie 2024, la Tribunalul Constanța.

Avocatul lui Vlad Pascu, Alin Trandafirescu, susține că inculpatul s-a născut fără un rinichi, motiv pentru care cere a fi eliberat: ”Este o persoană care s-a născut cu un singur rinichi, deci asta este afecțiunea. A solicitat anumite controale în afara rețelei de penitenciar, lucru care i-a fost respins”, a declarat acesta.

Părinții Robertei, una dintre victimele lui Vlad Pascu, sunt revoltați de cererea de eliberare a acestuia. Mama fetei este disperată și își strigă durerea: ”Vrea să fie eliberat, să-și îmbrățișeze părinții. Dar până acum de ce nu i-a îmbrățișat, cât a fost în libertate? Roberta și Sebi nu se mai întorc acasă ca noi, părinții lor, să-i îmbrățișăm”, a declarat Livia Dragomir, conform .

Nici tatăl acesteia, Cătălin Dragomir, nu este mai liniștit. Bărbatul vrea ca tânărul să-și ispășească pedeapsa și să nu mai încerce să scape de condamnare prin diverse pretexte: ”Dispare din țară! Instantaneu! În secunda 2, da? Pentru că știm cine este familia Pascu! Ai fost capabil să deschizi ușa? Ai fost capabil să pornești motorul? Ai fost capabil să pornești de pe loc cu mașina? Ești responsabil! A făcut-o, să o tragă, da?”, a spus tatăl victimei pentru sursa mai sus menționată.

Un an de la tragicul accident din localitatea 2 Mai

A trecut un an de la tragedia din 2 Mai. Pe data de 19 august 2023, doi tineri, Sebi și Robeta, și-au pierdut viața din cauza unui șofer care s-a urcat drogat la volan. Numele său este Vlad Pascu, așa cum deja o țară întreagă știe. Tragicul eveniment s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Inculpatul a fugit de la locul faptei, însă în data de 20 august a fost arestat preventiv. Acum, el își așteaptă pedeapsa.

Pe de altă parte, tragedia putea fi evitată dacă autoritățile își făceau treaba. Vlad Pascu a fost oprit de către un echipaj de poliție chiar înainte să îi ucidă pe cei doi tineri, însă a fost lăsat să conducă mai departe, deși el afla sub influența substanțelor interzise.