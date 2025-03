Ce a apărut la mormântul Andreei Cuciuc. La 3 luni de la moartea fiicei sale, Igor Cuciuc este profund îndurerat

Au trecut 3 luni de la moartea Andreei Cuciuc, iar tatăl ei își găsește cu greu alinarea. Igor Cuciuc merge frecvent la mormântul fiicei sale, iar acum, la început de primăvară, a făcut un gest înduioșător.

Cum arată în prezent mormântul Andreei Cuciuc

Luna noiembrie a anului trecut a fost cea mai neagră perioadă din viața familiei Cuciuc. , s-a stins din viață la doar 17 ani. Moartea sa a lăsat în urmă o familie îndurerată, care nici acum nu își poate reveni.

ADVERTISEMENT

Igor Cuciuc și soția sa sunt copleșiți de dorul Andreei. Nu trece nici măcar o zi să nu se gândească la ea sau să nu o pomenească în rugăciunile lor. Acum, la început de primăvară, artistul a făcut un gest emoționant pentru memoria fiicei sale.

Andreea Cuciuc adora primăvară, iar părinții ei au ținut cont de asta. Igor și soția sa au mers la mormântul regretatei lor fiicei, acolo unde au depus mai multe flori și mărțișoare. Aflați la căpătâiul ei, durerea a fost imensă.

ADVERTISEMENT

În fiecare zi, Igor Cuciuc își amintește de fiica lui. Andreea era pasionată de muzică, la fel ca tatăl ei, iar visul său cel mai mare era să urce pe scenele operelor din întreaga lume. Din păcate, destinul ei a fost unul crunt.

Igor Cuciuc a compus o piesă în memoria Andreei

, lăsând în urmă doi părinți îndurerați. Pentru a-i păstra amintirea vie, Igor Cuciuc a compus o piesă special pentru fiica lui. Chiar dacă i-a fost greu să își aștearnă pe foaie gândurile, artistul a vrut ca asta să fie încă o dovadă de iubire pentru fiica lui decedată.

ADVERTISEMENT

„Zbor lin cu îngerii, draga noastră Andreea! La Dumnezeu ai plecat, că ai avut suflet curat. Noi am vrut să mai rămâi, dar cei buni se duc dintâi.”, a scris Igor Cuciuc, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

În continuare, Igor Cuciuc simte că Andreea este prezentă în viața lui, chiar dacă nu sub formă fizică. La o lună de la moartea ei, artistul a primit un semn divin, o urmă lăsată pe aragaz sub formă de îngeraș. De atunci, Igor Cuciuc s-a convins că Andreea îi veghează în permanență.

”Andreea nu a plecat. Ea trăiește în mine, în amintirile mele, în rugăciunile mele. Iar eu voi merge înainte, cu ochii ridicați spre cer, am să cânt, chiar dacă glasul mi-e plin de lacrimi, am să iubesc, chiar dacă inima mi-e sfâșiată. Am să cred în Dumnezeu, chiar dacă viața mi-a luat ce aveam mai scump. Odihnește-o cu drepții!”, a mai scris artistul.