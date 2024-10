Dorian Popa a fost surprins recent alături de noua iubită. Ilinca Vandici nu s-a putut abține să nu comenteze situația în stilul caracteristic. Ce a avut de spus prezentatoarea TV?

Ce a comentat Ilinca Vandici după ce Dorian Popa a fost surprins cu noua iubită: „Aoleu, ia uitați-vă, a fost cu tot orașul la cafele, nasol!”

În noiembrie 2023, Dorina Popa și Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, s-au despărțit după 11 ani de relație. Acum, se pare că artistul iubește din nou. Vestea a stârnit numeroase reacții în showbiz, iar să nu comenteze noua relație.

Acum, la un an artistul a fost fotografiat de paparazzi în compania unei brunete misterioase, iar zvonurile despre o nouă poveste de dragoste nu au întârziat să apară.

Deși inițial a păstrat discreția, Dorian a confirmat că într-adevăr există o nouă prezență feminină în viața sa. Cu toate acestea, artistul a ales să fie rezervat în declarații și a păstrat pentru el identitatea noii sale partenere.

Reacția Ilincăi Vandici, după ce Dorian Popa a fost surprins cu noua iubită

Subiectul a fost discutat și de Ilinca Vandici și Teo Trandafir în cadrul emisiunii “Follow us!” de la Kanal D. Cele două prezentatoare au comentat în stilul lor caracteristic noua cucerire a lui Dorian, potrivit

Teo Trandafir: Se vede Dorian cu o domnișoară nouă.

Ilinca Vandici: Dorian Popa are o nouă relație?

Teo Trandafir: Ți-am zis că se vede!

Ilinca Vandici: Aaa bun! Deci și el a recunoscut că se vede!

Teo Trandafir: Da, a recunoscut!

După ce s-a aflat că Dorian Popa are o nouă relație, prezentatoarele de la Kanal D au adus în discuție un subiect sensibil pentru toate vedetele. După cât timp ar trebui să recunoască public că formează un cuplu cu cineva?

Ilinca Vandici: Acum, uite, iarăși altă discuție generală, dar super reală până la urmă. La cât timp, noi ca persoane publice, știi că ne recunoaște lumea, ne vede presa, dar eu te întreb. La cât timp recunoști că ai o relație? Pentru că trebuie să fie perioada aia, cum ne-au zis specialiștii, de cunoaștere, corect? Care durează câteva luni de zile. Pe tine te-au prins paparazzi sau te-a filmat cineva pe sub masă, la restaurant, bam-bam și dă la presă și ia 200 de euro!

Teo Trandafir: Ascultă-mă! Atunci lasă-i să te cupleze cu toți că poate unul e real și nimeni nu o să știe care dintre ei a fost.

Ilinca Vandici: Păi, te cuplează cu toți și apoi nu se mai apropie nimeni că zice apoi: “Aoleu, ia uitați-vă, a fost cu tot orașul la cafele, nasol!”

Teo Trandafir: Dar ce am dragă? Am hipertensiune arterială după aia, ce? Am onoarea pătată? Nu, poate cămașa, că mai dau pe mine de la etate.