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Ce a cumpărat Neymar de un milion de dolari în ziua liberă din SUA! Achiziția cu care l-a eclipsat până și pe Cristiano Ronaldo

Neymar a profitat din plin de o după-amiază liberă primită de lotul Braziliei. Superstarul sud-americanilor nu a stat pe gânduri și-a făcut un cadou de un milion de dolari după calificarea în șaisprezecimi.
Mihai Dragomir
28.06.2026 | 08:52
Ce a cumparat Neymar de un milion de dolari in ziua libera din SUA Achizitia cu care la eclipsat pana si pe Cristiano Ronaldo
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Neymar face show la Campionatul Mondial, dar nu pe teren. Achiziție de un milion de euro pentru superstarul de 34 de ani. Foto: Hepta.
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Brazilia a încheiat faza grupelor de la Cupa Mondială cu un succes clar, 3-0 contra Scoției, și și-a asigurat primul loc în grupa C. Meciul a reprezentat și debutul lui Neymar (34 de ani) la turneul final. Aflat într-o după-amiază, primită după accederea în șaisprezecimi, Neymar a ieșit din nou evidență. Pe ce obiect de lux a cheltuit un milion de dolari.

Neymar și-a luat ceas de un milion de dolari chiar în timpul Campionatului Mondial

Profitând de o după-amiază liberă pe care a avut-o după ce a jucat în victoria Braziliei cu 3-0 în fața Scoției, Neymar a vizitat o bijuterie exclusivistă, Jacob & Co, din New Jersey. Fotbalistul nu s-a abătut de la stilul său de viață extravagant nici măcar în timpul celui mai important turneu de fotbal din lume, unde se află în calitate de jucător, nu de spectator.

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Mai exact, el a cumpărat un ceas de lux evaluat la un milion de dolari. Totul a fost dezvăluit de Jacob Arabo, proprietarul buticului cu aproape cinci milioane de urmăritori pe Instagram. El a postat pe rețelele de socializare un videoclip amuzant în care râdea alături de Neymar în timp ce îi înmâna ceasul. De asemenea, a distribuit o serie de fotografii cu talentatul fotbalist. Achiziția nu este deloc întâmplătoare. Neymar este un colecționar pasionat de ceasuri de lux.

 

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O postare distribuită de Neymar Jr (@neymarjr)

Ce a spus Carlo Ancelotti după debutul lui Neymar la Cupa Mondială din această vară

Fotbalistul de la Santos, care nu mai jucase pentru echipa națională a Braziliei de 981 de zile, a revenit pe teren în tricoul galben în confruntarea cu scoțienii. El a fost introdus pe teren în minutul 76 în locul lui Matheus Cunha. Selecționerul Carlo Ancelotti a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui după fluierul final.

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 „A primit oportunitatea de a juca pentru că merită. A muncit și s-a antrenat pentru a se recupera cu mult profesionalism. Datorită calităților lui, poate ajuta echipa la această Cupă Mondială. A jucat bine în puținele minute în care a fost pe teren! Are 34 de ani și are aceeași pasiune pe care o are un copil când joacă pentru Brazilia”, a spus, printre altele, Carlo Ancelotti despre Neymar.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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