Ce a cumpărat un bărbat din Piața Obor cu 60 lei. Mii de oameni au reacționat. „Sunt uimit”

Un turist străin a decis să exploreze celebra Piață Obor din București și să vadă ce poate cumpăra cu doar 60 de lei. Iată ce a descoperit.

Un tânăr vlogger din Azerbaijan, pe nume Davud Akhundzada, a decis să exploreze una dintre cele mai cunoscute zone din București – Piața Obor. Cu camera în mână și cu dorința de a descoperi gusturile și aromele locale, Davud a făcut cumpărături de 60 de lei. Ce a luat din piață?

Davud se bucură de peste 800.000 de fani pe TikTok care îi urmăresc aventurile prin întreaga lume. El are ochiul format pentru experiențe autentice,

Prima impresie a lui Davud despre București a fost una pozitivă. El a fost plăcut surprins să vadă Centrul Vechi și Calea Victoriei pline de viață, cu străzi închise special pentru pietoni.

Dar adevărata aventură a început când a pășit în Piața Obor. Ochii i s-au luminat când a văzut multitudinea de fructe și legume proaspete expuse pe tarabe. Prima oprire a fost la un stand cu cireșe:

„Salut, îmi puteți da un kilogram, vă rog? Mulțumesc. Este sezonul lor așa că vom obține un preț bun, 4,31 dolari pentru un kilogram. Sunt uimit să văd câtă diversitate există când vine vorba de fructe și legume proaspete”, a spus acesta în clipul său, potrivit

Plimbându-se printre tarabe, Davud a continuat să fie impresionat de varietatea produselor. Următoarea oprire a fost la un stand cu roșii:

“Îmi puteți da și un kilogram de roșii, vă rog? Plătim un dolar și 30 de cenți pentru un kilogram. Sunt uriașe, roșii românești. (…) Primele impresii, piața este bine organizată, super curată, nu mă surprinde deloc având în vedere că astfel de locuri sunt foarte bine gestionate”, a declarat el, conform sursei.

El a mai achiziționat un săculeț de lavandă pentru 5 lei și două legături de usturoi pentru 10 lei. Nu putea pleca fără să guste din zmeura proaspătă, pentru care a plătit 10 lei.

Davud a fost atât de încântat , încât a vrut să împărtășească bucuria sa și cu alții. El a fost uimit de câte lucruri bune a putut cumpăra cu suma de 60 de lei. Într-un gest spontan de bunătate, a decis să cumpere flori și să le ofere unor doamne din piață.

Buying Fresh Fruits and Vegetables at Obor Market in Romania 🇷🇴