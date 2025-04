Ce a dat de pomană Aurel Pădureanu la parastasul de patru ani al Corneliei Catanga: ”Au fost și persoane care nu au vrut”

Aurel Pădureanu a dezvăluit ce a dat de pomană la de patru ani al regretatei sale soții, Cornelia Catanga. Cântăreața a murit la vârsta de 63 de ani, lăsând în urma sa foarte multe persoane dragi.

Aurel Pădureanu, detalii despre parastasul de 4 ani al Corneliei Catanga

Au trecut 4 ani de la moartea regretatei artiste de muzică lăutărească Cornelia Catanga. Aurel Pădureanu a organizat recent parastasul cuvenit la trecerea în neființă a interpretei care a decedat din cauza infectării cu Covid-19.

Soțul vedetei a dorit să pregătească preparate culinare de post, chiar de Buna Vestire, când credincioșii au dezlegare la pește. Muzicianul a vrut să fie bine pentru toată lumea, însă au fost și persoane care au refuzat pomana de post și au cerut de dulce.

„Am chemat câteva femei acasă și am împărțit pentru Cornelia. Am dat de pomană tot ce și-ar fi dorit Cornelia. Am ales să fac parastasul de patru ani de sărbătoarea Buna Vestire, pentru că ei îi plăcea mult peștele.

Am pus pe masă ciorbă de sturion și crap prăjit, ca felul doi. Am dat de pomană tot ce era mai bun. Am dat mâncare de post, pentru că au fost și persoane care nu au vrut să mănânce pește, deși era dezlegare de Buna Vestire.

Alții nu țineau post și le-am dat de dulce, asta ca să împac pe toată lumea. Am chemat preotul și acasă și la cimitir la Cornelia, să facă slujbă”, a spus Aurel Pădureanu pentru revista .

O zi tristă pentru Aurel Pădureanu

Parastasul de 4 ani de la moartea Corneliei Catanga a fost o zi tristă pentru soțul pe care l-a lăsat în urmă. Aurel Pădureanu suferă enorm și își amintește de perioadele frumoase în care îi făcea toate poftele.

A vrut să-l facă cel mai fericit om atunci când a decis să-i cumpere mașini noi, nicidecum la mâna a doua. Interpreta de muzică lăutărească obișnuia să țină minte toate dorințele pe care le avea partenerul de viață. Mai târziu, i le îndeplinea.

„Eu nu am cum să uit toate lucrurile acestea pe care ea le-a făcut pentru mine. Nu am să uit toată viața mea, mai ales când știu că ea e plecată acolo sus și nu se va mai întoarce. A plecat și Alexandru…

Bine, e firesc, dar mă apucă uneori, câte o tristețe de înnebunesc. Iar eu lupt pentru că așa este viața. Timpul nu vindecă, dar ne obișnuim să trăim cu rănile.

Și când te lovește viața asta fără avertisment sunt două lucruri: ori te prăbușești, ori mergi mai departe, că nu ai ce să faci”, a mai spus Aurel Pădureanu, mai arată sursa menționată mai sus.