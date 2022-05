Ce a decis Klaus Iohannis în legătură cu bărbatul care l-a înjunghiat pe Tanczos Barna. Alecu Chitaru a fost condamnat la 9 ani de închisoare

Tanczos Barna, ministrul UDMR al mediului, se numără printre personajele episodului controversat legat de intonarea imnului Ținutului Secuiesc de către jucătorii de origine maghiară din lotul României, la finalul meciului cu Ungaria, 2-4 la Campionatul Mondial din Slovenia. În 2006, Barna a fost victima lui Alecu Chitaru, al cărui nume a apărut recent în anexa unui decret semnat de președintele Kaus Iohannis.

Alecu Chitaru s-a dus la Tanczos Barna pentru a i se semna un act

Hocheiștii români de origine maghiară , printre aceștia numărându-se și Tanczos Barna. “Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna și Brașov care ar fi vrut să asiste la o performanță istorică. Din păcate nu a fost să fie”, a explicat Tanczos pe pagina sa de facebook.

„În legătură cu informațiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului. Și, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc”, a mai spus ministrul mediului.

Numele lui Tanczos Barna a fost în prim-planul presei și în 2006, când era director la Agenția Domeniilor Statului (ADS). Pe 23 martie 2006, Barna a fost înjunghiat în biroul său de la ADS de către Alecu Chitaru, un afacerist care venise să obțină un aviz în calitate de reprezentant al sătenilor din Cotnari care doreau să își recapete viile expropriate de regimul comunist. Actul urma să fie semnat de Barna, dar acesta a refuzat să o facă.

Chitaru l-a înjunghiat în spate pe Barna, care a fost internat o săptămână pentru tratarea rănilor provocate de cuțitul agresorului. “Eu îmi amintesc că în fund l-am înțepat. Dacă este înjunghiat în spate, rog instanța să îmi dea 25 de ani de închisoare. Dacă aveam de gând să fac treaba asta, aveam multe ocazii s-o fac. Eram supărat rău, a fost o explozie mare”, a declarat Chitaru după incident.

Alecu Chitaru l-a atacat pe Tanczos Barna în biroul acestuia

“Atunci am intrat cu el în birou. În timp ce urla și țipa la mine am scos cuțitul și l-am înțepat în fund. El a pus mâna la fund, s-a așezat pe scaunul lui, după care am discutat cu el două-trei minute”, a mai povestit Alecu Chitaru. Acesta a fugit din sediul ADS, apoi a sunat la Poliția Capitalei, fiind reținut de polițiștii de la Secția 3.

Câțiva ani mai târziu, Barna a povestit incidentul pentru Evenimentul zilei: “Ia uitați urmele baionetei! Era să dau colțul. Mi-a intrat prin spate și a ieșit în față. Mi-a tăiat o coastă în două, coasta s-a dizlocat, mi-a înțepat diafragma. Venea în audiență lună de lună. Îl știam foarte bine. S-a înscris în UDMR. A zis că face filială a maghiarilor la Iași, să-l pun pe el președinte. Eu nu am fost de acord. Dar a venit într-o zi cu carnet de UDMR, de la București! Avem și noi nebunii noștri”.

În decembrie 2007, Tribunalul București l-a condamnat pe Chitaru la nouă ani de închisoare pentru tentativă de omor. El a mai fost obligat să-i achite 13.493 de lei lui Barna pentru cheltuielile de spitalizare, 10.000 de euro ca daune morale și 2.000 lei drept cheltuieli judiciare. Chitaru a fost eliberat condiționat în 2013.

Alecu Chitaru a avut certificat de revoluționar

Conform FANATIK, Alecu Chitaru a participat la Revoluția din 1989, apoi s-a înscris într-o asociație care l-a inclus pe lista celor care urmau să primească certificat de revoluționar. Lucrul acesta s-a și întâmplat, iar Chitaru a beneficiat ani de zile . În 2013, postul BanatFM a publicat o listă cu 10.500 de persoane, pe care a numit-o a falșilor revoluționari, unde se afla și numele lui Alecu Chitaru.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a reacționat și a comunicat că nu are nici o legătură cu listele respective şi că se dezice în totalitate de acel demers. “Considerăm că în spatele acestei acţiuni se află persoane care doresc compromiterea şi defăimarea actualei echipe de conducere a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 care a demarat in ultimele 2 luni aşteptatul proces de eliminare a falşilor revoluţionari”, a concluzionat asociația revoluționarilor.

Până la urmă, s-a dovedit că acea listă era reală, dar ea a ajuns în atenția statului român de-abia după câțiva ani. Conform FANATIK, pe 1 martie 2022 s-a publicat în Monitorul Oficial decretul 231/2022 privind “Retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi, respectiv, a titlului de Erou-Martir al Revoluției din Decembrie 1989”, semnat de președintele Klaus Iohannis și de premierul Nicolae Ciucă. În anexa decretului se află lista cu cei peste 10.000 de revoluționari cărora li s-au retras titlurile de luptători, iar printre aceștia se numără și Alecu Chitaru.