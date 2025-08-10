Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți

Pentru că vecinul său îi ocupa locul de parcare și cei doi nu ajungeau la un acord, un bărbat a avut o idee neașteptată. Și se pare că nu este singurul. Și alți internauți au confirmat că au făcut la un moment dat același lucru.

Ce mesaj a postat bărbatul pe Reddit

A avea o alee în fața casei poate fi uneori un lux, în special atunci când ai o mașină. Problema apare însă în momentul în care și alte persoane decid să se folosească de acel spațiu, fără un acord neapărat.

Și se pare că prin asta a trecut și un bărbat. Acesta le-a dezvăluit utilizatorilor de pe Reddit metoda prin care a decis să se răzbune pe vecinul său care îi ocupa locul de parcare și mereu îl mințea că stă doar câteva minute.

În postare, bărbatul povestește că de luni de zile, Iar deși acesta i-a cerut să nu mai facă asta, se pare că omul a fost nepăsător. Totul până când a venit și răzbunarea.

Cum s-a răzbunat pe vecinul care îi ocupa locul de parcare

Cum a acționat bărbatul? A decis să își parcheze mașina chiar în spatele vecinului său. Acesta a plecat ulterior din oraș pentru weekend. Și se pare că mesajele și apelurile au început să curgă.

Mai exact, vecinul nu putea să își scoată mașina de pe alee, fiind blocat. Pentru proprietar însă, răzbunarea a fost una cât se poate de dulce. Și alte persoane i-au dat de asemenea dreptate pentru gestul său.

„Vecinul meu parchează în aleea mea de luni de zile. I-am cerut de multe ori să nu mai facă asta, dar el mereu răspundea „e doar pentru o secundă” și nu-i dădea importanță. Vinerea trecută, când am ajuns acasă, el era din nou acolo.

Singura problemă era că eu plecam din oraș pentru weekend. Așa că am parcat în spatele lui, am încuiat mașina, mi-am luat lucrurile și am plecat. Câteva ore mai târziu, aveam o mulțime de apeluri pierdute și un mesaj de genul „tipule??”, dar nu i-am răspuns. Sper că a avut un weekend relaxant în care să se gândească la ce a făcut!”, a fost postarea bărbatului, conform .

Cum au reacționat internauții

Comentariile au început să curgă. O mulțime de persoane i-au dat dreptate bărbatului și l-au felicitat pentru cum s-a răzbunat pe vecinul său care îi ocupa locul de parcare. Au fost însă și persoane care au spus că nu e nicio problemă ca alt șofer să mai ocupe un loc de parcare din când în când.

„Trebuie să fie o situație ciudată cu aleea asta, pentru că nu-mi pot imagina că cineva ar putea crede că e în regulă să-și parcheze mașina pe proprietatea altcuiva și să o lase acolo!”.

Cine are dreptul să parcheze în aleea altora? Mă simt vinovat chiar și dacă sunt aproape de intrarea într-o alee când parchez rapid pe stradă!”, au fost o parte dintre comentarii.

Cum s-au răzbunat alte persoane pe vecinii lor

Alți internauți au decis să împărtășească propriile povești de răzbunare. Se pare că sunt persoane care au apelat la tactici și mai dure astfel încât să le dea o lecție vecinilor.

„Mi s-a întâmplat același lucru acum mulți ani. Mi-am parcat vechiul meu camionetă în spatele mașinii lui. Am parcat la un centimetru de bara lui, apoi am plecat într-o vacanță de două săptămâni. Știam că camioneta mea nu putea fi mutată fără permisiunea mea. Știam că poliția nu se va implica”, a comentat un alt utilizator.

În ciuda tuturor acestor metode de răzbunare însă, au fost și persoane care au spus că , astfel încât problema să fie rezolvată din timp.