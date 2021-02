Ce a decizie a luat Gabi Musteață, directorul care a divulgat angajarea ospătăriţei-inginer, după ce a fost dat afară

Gabi Musteață, directorul care a fost concediat de la Apele Române după ce s-a opus angajării Simonei Iancu, a comentat la Digi24 despre decizia pe care a luat-o în următoarea perioadă, declarând: “luni a fost ultima zi, astăzi sunt șomer, sunt liber profesionist, am deschis proces în instanță, vom vedea ce se va întâmpla”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Luni, inginerul Musteață a fost dat afară, fiind obligat să elibereze biroul, în urma controversei legată de angajarea unei persoane care nu ar fi avut pregătirea necesară.

O fostă angajată în domeniul Horeca a fost numită inginer la Administrația Bazinală de Apă Bârlad-Prut într-un post tehnic în cadrul dispeceratului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Musteață, inginerul concediat de la Apele Române: “De astăzi sunt șomer, am deschis proces în instanță, vedem ce se va întâmpla”

“Cum am mai spus, referitor la colega detașată și la o lucrare din preajma Crăciunului, au fost mai multe aspecte. Am semnalat niște probleme colegilor mei fiind de părere că ar trebui să lăsăm aceste lucruri pentru a fi rezolvate în anul 2021.

Postul meu, până la subiectul angajatei detașate, nu am avut cunoștință că s-ar fi desfințat. De altfel, nici în nota de fundamentare nu s-a discutat despre a nu mai fi director tehnic exploatare lucrări, ci a prelua sarcini care țin de departamentul investitiilor.

ADVERTISEMENT

Directorul departamentului de investiții a fost numit director adjunct, nu știu care ar fi fost problema ca eu să mă ocup în continuare de partea tehnică de exploatare lucrări.

Luni a fost ultima zi, astăzi sunt șomer, sunt liber profesionist. Am deschis în instanță proces, vom vedea ce se va hotărî. Aici, referitor la Simona Iancu, cum a și apărut în prima fază, s-ar înțelege că am apelat direct la jurnaliștii de la Recorder, ceea ce nu este adevărat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am insistat la director să nu numească într-un post cheie o persoană care nu are nicio pregătire, am făcut chiar și o hârtie doar pentru directorul Adminitratiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad, Petru Avram, am apelat la experiența dânsului.

Nu a ținut cont de părerea mea, a insistat pentru numirea domnișoarei pe partea de dispecerat. După discuția pe care am avut-o la interviu, nu am mai avut nicio discuție cu dânsa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu domnul director Petru Avram nu am mai discutat după angajare, m-a evitat, nu am reușit să mai vorbesc cu dânsul niciun fel de probleme”, a declarat Gabi Musteață la Digi24.