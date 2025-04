Ce a declarat Elias Charalambous după victoria chinuită din derby-ul cu CFR Cluj. „A trebuit să suferim până în ultimul moment”. Video

Campioana României, FCSB, a obținut o victorie care ar putea cântări enorm în lupta pentru titlu. La final, Elias Charalambous și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea pe care au arătat-o.

Thriller în FCSB – CFR Cluj. Campioana României câștigă cu 3-2 și devine marea favorită la titlu

Juri Cisotti a deschis scorul pentru FCSB cu câteva minute înainte de finalul primei părți. În repriza secundă, Vlad Chiricheș a mărit diferența cu un șut superb din afara careului, iar Cisotti a înscris din nou, după o eroare uriașă în defensiva adversă.

Louis Munteanu a înscris o dublă, dar nu a fost suficient. FCSB s-a apărat eroic în inferioritate numerică și acum pare favorita clară la titlul de campioană.

Elias Charalambous: „A trebuit să suferim până în ultimul moment. Nu am putut să închidem jocul”

Elias Charalambous și-a lăudat elevii la flash-interviul de după meciul de pe Arena Națională. Antrenorul cipriot a recunoscut că meciul nu a fost deloc ușor. El a vorbit despre evoluția lui Juri Cisotti, dar și despre eroarea lui Mihai Popescu, care l-a costat cartonașul roșu.

„E un rezultat foarte important. V-am spus înainte de meci că vrem să câștigăm. Sunt niște puncte extrem de importante. În prima repriză nu am reușit să ne facem jocul. Nu am fost în formă. CFR a avut mai mult posesia. Noi am marcat într-un moment extrem de important. În partea a doua am înscris iar, dar nu a fost suficient.

A trebuit să suferim până în ultimul moment. Nu am putut să închidem jocul. E bine că am câștigat punctele. Vreau să văd golul 2 al CFR-ului. Mi se pare că în fața lui Târnovanu era un jucător în offside de la CFR. Una peste alta, rămâne rezultatul.

Loviturile fixe sunt extrem de importante pentru noi. Dacă ne uităm pe statistici, lucrăm mult și ofensiv, și defensiv pe ele. Sigur, am pregătit câteva faze. A intrat azi. Uneori ai și puțin noroc.

Cisotti, din momentul în care a venit, a ajutat mult echipa. El este tipul care poate să înscrie și să ajute echipa să înscrie. Gheorghiță joacă cel mai bine în aripă, dar astăzi a trebuit să compensăm absența lui Bîrligea. Nu e poziția lui adevărată acolo. La Mihai Popescu a fost o reacție. În mai puțin de o secundă trebuie să gândești. Sunt emoții mari. Emoțiile te fac să faci asemenea lucruri”, a spus Elias Charalambous la finalul meciului FCSB – CFR Cluj 3-2.