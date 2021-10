Ce a declarat Florin Cîțu despre amânarea plății facturilor la curent și gaze: „Este ceea ce deja am făcut anul trecut”

În criza prețurilor la energie electrică și la gazele naturale, Florin Cîțu a făcut niște declarații referitoare la posibilitatea de a amâna plata facturilor.

Amânarea prețurilor la energie electrică și la gazele naturale

Astfel, el chiar a precizat că aceasta este o măsură care trebuie luată în calcul, mai ales în contextul în care acest lucru a fost făcut deja și în cursul anului trecut, în 2020.

Totodată, premierul Florin Cîțu a reamintit și faptul că tot în 2020 pentru o perioadă, a fost amânată plata taxelor pentru companie, iar acest lucru ar putea fi făcut în acest an chiar și pentru persoanele fizice dar și pentru firme.

Aceste declarații ale prim-ministrului vin în contextul în care Comisia Europeană a adoptat miercuri Comunicarea privind prețurile la energie electrică.

”Sunt măsuri pe care le putem lua în calcul. Anul trecut am făcut acest lucru cu taxele. Anul trecut am amânat plata taxelor o perioadă pentru companii.

Nu aș vedea de ce nu am putea să facem acest lucru anul acesta pentru persoane fizice sau pentru companii, împreună. Sunt măsuri pe care le consider bune, le voi lua în calcul și putem să le folosim.

Deja am avansat compensarea, am vorbit de plafonare. De amânarea facturilor – este ceva ce deja am făcut anul trecut, deci nu aș vedea o diferență față de situația excepțională de anul trecut”, a declarat Florin Cîțu.

Comisia Europeană, discuții despre posibilele măsuri în criza prețurilor la facturi

Banii pentru acest lucru ar putea veni din fondul de rezervă. Iar Comisia Europeană a publicat deja niște orientări despre , iar pe listă se afla chiar amânarea temporară a acestora.

„Creșterea prețurilor la energie la nivel mondial reprezintă o preocupare serioasă pentru UE. Pe măsură ce ieșim din pandemie și economiile încep să se redreseze, este important să îi protejăm pe consumatorii vulnerabili și să sprijinim societățile comerciale europene”, a precizat comisarul european pentru energie, Kadri Simson.

Discuțiile pe această temă sunt multe, dar cert este că una singură este în vigoare la acest moment, cea a

Aceasta urmează să intre în vigoare în luna noiembrie și va fi valabilă pentru cinci luni de atunci înainte.