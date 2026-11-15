Sport

Ce a declarat Lewandowski după momentul scandalos de la interviul lui Marius Corbu: „Românii ne-au împins”

Ciprian Păvăleanu
15.11.2026 | 17:50
Ce a declarat Lewandowski dupa momentul scandalos de la interviul lui Marius Corbu Romanii neau impins
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Ce a declarat Robert Lewandowski în timp ce Marius Corbu dădea primul interviu în calitate de jucător al României. Foto: Colaj FANATIK / Renato Anghelescu
După gestul lipsit de respect față de Marius Corbu, Robert Lewandowski a vorbit despre înfrângerea în fața României. Ce a declarat, de fapt, polonezul
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După meciul România – Polonia 2-1, în timp ce Marius Corbu (24 de ani) se bucura pe deplin și total meritat de primul flash-interviu în calitate de jucător al României, starul Poloniei, Robert Lewandowski (38 de ani), s-a oprit la un metru de el și a început să ofere reacții presei din Polonia, fără a aștepta măcar ca internaționalul român să-și termine ideile. Iată toate declarațiile polonezului.

Ce a declarat Robert Lewandowski după gestul lipsit de respect pentru Marius Corbu

În declarațiile sale, Lewandowski a fost destul de corect, chiar dacă a făcut un gest scandalos înainte de a le oferi. Vârful de atac polonez a vorbit despre greșelile individuale, despre poziționarea defectuoasă și despre modul în care România a împins jocul departe de careul propriu:

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„Au fost greșeli individuale. Nu am fost atenți la modul în care eram poziționați. Eram mai concentrați pe ceea ce se întâmpla în atac, însă trebuie să ne protejăm spatele. Este greu de spus care sunt cauzele evoluțiilor slabe din reprizele secunde. Uneori ne lipsește calmul în construcție, capacitatea de a ține mingea la sol. Ar trebui să ne apropiem mai mult de careul advers, să păstrăm mingea acolo și să combinăm. Românii ne-au împins înapoi prin mingi lungi și prin interceptări.

În prima repriză am avut practic meciul sub control, deși ne-a lipsit o ocazie clară de gol. După pauză, nu am mai recuperat mingi. Am jucat haotic, în loc să mutăm mingea dintr-o parte în alta și să câștigăm teren. Am comis greșeli în urma cărora românii au marcat. După primul gol primit, totul a părut mult prea ușor pentru ei”, a declarat Robert Lewandowski după România – Polonia, conform meczyki.pl.

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Lewandowski a fost numit „catastrofă” în presa din Polonia. Ce spune despre schimbarea din minutul 70

Legenda Poloniei a ajuns, în urma meciului de sâmbătă seară, să fie cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei Poloniei, întrecându-l pe Dudek. Chiar și așa, presa din Polonia nu a ținut cont de această bornă istorică și a fost numit cel mai slab jucător de pe teren. Tocmai de aceea, Jan Urban a decis să-l schimbe în minutul 70, pentru a forța o egalare pe final, care nu a mai venit.

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Lewandowski a fost întrebat și despre momentul schimbării și a dezvăluit că aceasta era planificată de la bun început, indiferent ce s-ar fi întâmplat în meci, pentru a oferi șanse tinerilor jucători: „Schimbarea a fost planificată. Acesta era planul, sunt jucători care au primit o șansă. Sunt din ce în ce mai mulți tineri și trebuie să-i introducem treptat, pentru a le fi mai ușor și pentru a se putea adapta la echipa națională”, a mai spus Lewandowski.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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