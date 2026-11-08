E gata pentru Michael Carrick la Manchester United? Ce a declarat antrenorul după drama cu Aston Villa

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Michael Carrick traversează unul dintre cele mai dificile momente de la preluarea lui . „Diavolii roșii” au încheiat la egalitate, scor 4-4, partida cu Aston Villa, după un meci spectaculos, în care au fost nevoiți să recupereze de două ori un deficit de două goluri. Rezultatul nu rezolvă însă problemele echipei, care se află pe loc retrogradabil în clasament, iar viitorul tehnicianului rămâne sub semnul întrebării.

Ce a spus Michael Carrick după „thriller”-ul Manchester United – Aston Villa 4-4

Manchester United a trăit o nouă după-amiază nebună pe Old Trafford. Aston Villa a început excelent și a condus cu 2-0 încă din primele minute, însă gazdele au revenit în joc și au restabilit egalitatea până la pauză, prin Bruno Fernandes și Youri Tielemans. În repriza secundă, formația oaspete a lovit din nou, iar golurile lui John McGinn și Leon Goretzka au dus scorul la 4-2. Când totul părea pierdut pentru echipa lui Carrick, Joshua Zirkzee și Patrick Dorgu au punctat în ultimele minute, ultimul reușind egalarea în prelungiri.

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La finalul partidei, Michael Carrick a vorbit pentru BBC Match of the Day și a recunoscut că Manchester United și-a făcut singură viața grea. Tehnicianul a fost nemulțumit de erorile individuale care au permis adversarilor să marcheze, însă a apreciat reacția jucătorilor și modul în care aceștia au revenit în meci. Ba mai mult, acesta consideră chiar că echipa sa a fost superioară adversarei și că ar fi putut obține toate cele trei puncte, dar a subliniat faptul că Manchester United trebuie să își îmbunătățească poziția din clasament, însă consideră că ultimele trei partide au oferit și motive de optimism.

„Ne-am complicat singuri situația, din nou. Am făcut greșeli care nu ar fi trebuit să se întâmple. Trebuie să fim mai atenți în defensivă. Din fericire am reușit să revenim în joc și am evoluat bine, puteam chiar să câștigăm. În multe momente am fost echipa mai bună. Sunt multe lucruri pozitive pe care le putem lua din ultimele trei meciuri”, a declarat Michael Carrick pentru BBC.

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Manchester United rămâne în criză! Ce urmează pentru Michael Carrick

Deși a evitat înfrângerea în fața lui Aston Villa, are în continuare nevoie de rezultate pentru a ieși din zona periculoasă a clasamentului. Echipa se află pe locul 18, cu doar opt puncte, iar pauza internațională care urmează ar putea fi un moment important pentru conducerea clubului în evaluarea situației antrenorului.

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Carrick nu primise asigurări privind continuitatea sa nici înaintea confruntării cu Aston Villa. Întrebat dacă știe că va fi în continuare la conducerea echipei după acest meci, tehnicianul a transmis că și-a continuat activitatea în mod normal și că nu se gândește la altceva decât la pregătirea următoarei partide.