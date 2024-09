Bianca Drăgușanu s-a reîntâlnit cu Victor Slav, dar altceva a enervat-o cumplit pe vedetă: ”Au început să-mi jignească fata”

Bianca Drăgușanu a fost alături de fiica ei, Sofia, la debutul clasei a II-a, micuța fiind dornică să-și revadă colegii de la școală. Vedeta nu a mers singură la festivitatea deschiderii anului școlar, căci a spus ”prezent” și tatăl copilei, Victor Slav.

Bianca Drăgușanu, alături de fiica ei, Sofia, în prima zi de școală

Ziua nu a fost cu emoții prea mari pentru ea, și asta pentru că are deja experiența de anul trecut, când Sofia a intrat în clasa întâi. Așadar, cu emoțiile s-au obișnuit, de-a lungul anului atât cea mică, cât și frumoasa ei mamă.

Ca și în 2023, și azi, 9 septembrie, când a răsunat primul clopoțel, cel de acomodare, Victor Slav nu a putut lipsi dintr-o zi atât de importantă pentru îngerașul care i-a adus numai motive de bucurie și zâmbete pe chip, încă de când a venit pe lume.

Bianca Drăgușanu a avut, totuși, o mâhnire, și nu e legată nicidecum de începerea școlii fiicei sale. E vorba despre corvoada pe care o trec bucureștenii, de acum, zi de zi, în drumul spre școală. Mai precis, statul prea mult în trafic a cam enervat-o pe . Iar în asentimentul ei sunt majoritatea părinților din Micul Paris!

În conversația pe care Bianca Drăgușanu a avut-o cu FANATIK, afacerista ne-a mărturisit că se gândește, mai în glumă, mai în serios, ca de acum înainte să apeleze la o trotinetă electrică să ajungă la școală sau chiar s-o trimită pe fiica ei, de la anul, când va fi în clasa a III-a, singură cu ea.

Comentarii abjecte la postările cu micuța vedetei

Totodată, la pozele pe care Bianca le-a postat pe Facebook au apărut tot felul de comentarii extrem de urâte de la persoane mature, de la care mulți, cel mai probabil, aveam așteptări. Unii internauți au atacat-o în mod nemilos pe Drăgușanu, luând-o la țintă pe Sofia.

Bianca Drăgușanu a fost înștiințată de mama ei cu privire la lucrurile absolut dezgustătoare scrie de persoane care au preocupări de neînțeles, doar că vedeta nu și-a bătut prea mult capul cu cârcotași, încercând să le dea un binevenit ”Block” ori să le șteargă comentariile complet nepotrivite. Nu de alta, dar vorbim despre un minor pe marginea căruia s-au făcut niște glume pe care nici măcar un adult nu le-ar suporta.

Cât despre revederea cu și tatăl fetei sale, , Bianca Drăgușanu ne-a spus că a fost una absolut normală și nu înțelege mirarea oamenilor. Într-un astfel de moment, cei doi părinți au simțit nevoia firească să fie alături de fiica pe care o au împreună, ba chiar, Victor s-a angajat cu florile care urmau să fie date învățătoarei Sofiei.

„Anul ăsta, sincer îți zic, n-am mai avut emoții. Nu aveam de ce. Emoțiile au fost în clasa întâi. Sunt fericită că fiica mea evoluează. S-a bucurat să își revadă colegii de clasă. Ea e foarte fericită și asta e tot ce contează pentru mine”, ne-a spus Bianca Drăgușanu.

Traficul, bătaie de cap pentru Bianca Drăgușanu: „Am zis că de la anul îi iau fetei mele o trotinetă și se duce singură cu ea la școală”

Apoi, vedeta a spus lucrurile care au deranjat-o în cursul zilei de azi, în exclusivitate pentru FANATIK: „Sunt niște bătrâni din ăștia pe Facebook care comentează aiurea. Au început să îmi jignească fata. Am încercat să le șterg comentariile, să îi blochez. Maică-mea mi-a trimis niște mesaje și nu mi se pare normal așa ceva. Au scris că „Vai, fiica ta a intrat în clasa a doua. Clasa a doua ca trenul”. Nu înțeleg aceste atacuri, mai ales când vine vorba despre un copil sincer.

Apoi, prima zi de școală nu mi-a plăcut așa mult căci am făcut trei kilometri în 40 de minute. Am și zis că dacă luam vreo trotinetă electrică, doar că la mine nu prea găsesc din acelea care se închiriază, aș fi ajuns mai repede la școală. Dar am spus că de la anul îi iau fetei mele o trotinetă și se duce singură cu ea la școală (n. red.: râde și glumește)”.

Cum a fost revederea cu Victor, care n-a absentat nici anul trecut de la festivitate: „A adus flori”

„Da, a fost și Victor. El a fost și anul trecut. Doar e taică-su. A adus flori, a fost totul ok. Plus că anul ăsta eu pe Sofia nici nu mai trebuia s-o trezesc. Era deja pregătită, dornică și gata de școală.

Încă nu am primit nici măcar un orar legat de cum va fi anul ăsta pentru ea. Nu am venit doar cu Sofia, a venit și câinele meu, Mango”, ne-a mai povestit Bianca Drăgușanu.