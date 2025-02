Ce a descoperit Mihaela Bilic după moartea fratelui ei, cu 32 de ani în urmă: “Mi s-a întâmplat un fenomen neașteptat”

Mihaela Bilic a povestit ce i s-a întâmplat după moartea fratelui ei, petrecută în urmă cu 32 de ani. Specialista în nutriție a avut parte de ceva neobișnuit.

Mihaela Bilic a spus ce a descoperit după moartea fratelui ei. Au trecut 32 de ani de la tragedie

Deși este din România, cu o carieră de succes în acest domeniu, Mihaela Bilic a avut parte de o pierdere uriașă atunci când era foarte tânără.

ADVERTISEMENT

Cu mult timp în urmă, Mihaela Bilic a fost marcată de o tragedie în familia sa. Fratele ei s-a stins din viață acum 32 de ani. Acel moment a fost unul foarte greu pentru medicul nutriționist.

Fratele specialistei, care era alintat “Billy” de prieteni, avea o legătură specială cu ea. După decesul lui, liniștea era copleșitoare, după cum își amintește Mihaela Bilic.

ADVERTISEMENT

“Zilele astea s-au împlinit 32 de ani de când nu mai am frate. O viață de om. Sau, mai bine spus, o viață fără un om bun și iubit. A fost o tragedie care mi-a bulversat viața și care a lăsat un gol neînchipuit.

Cine are un frate sau o soră știe ce relație și ce legătură înseamnă asta, nici părinții, nici partenerii de viață nu o pot egala sau înlocui.

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc și acum că prima senzație pe care am avut-o după ce fratele meu s-a prăpădit a fost liniștea nefirească din casă. Nu mai suna telefonul, nu-l mai căuta nimeni pe Billy – cum îi spuneau prietenii.

N-am cunoscut pe cineva mai plin de viață, mai săritor și mai iubitor de oameni cum era el. Împărțeam totul, mă lua cu el peste tot, eram noi doi și restul lumii.

ADVERTISEMENT

Cred că ăsta este și motivul pentru care am fost mai băiețoasă: am crescut în gașcă de băieți și am învățat să umblu cu trusa de scule, nu cu trusa de machiaj”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Ce a descoperit Mihaela Bilic de la fratele ei

Mai târziu, a avut parte de un “semn” de la fratele ei, care era pasionat de condus și de mașini.

Înainte de decesul acestuia, Mihaela Bilic nu avea niciun interes pentru acest domeniu, însă lucrurile s-au schimbat după tragedie. Astfel, aceasta a ajuns să iubească foarte mult mașinile.

“Nu știu dacă există supranatural sau legături dincolo de moarte, însă pot să vă spun că mie mi s-a întâmplat un fenomen neașteptat: după ce fratele meu a dispărut, toată pasiunea lui pentru mașini și condus mi s-a transferat mie.

Dacă până atunci nu mă interesa nici să-mi iau permisul de șofer, ulterior nu voiam să mă mai dau jos din mașină. Nu conta destinația, important era drumul”, a mai precizat Mihaela Bilic.