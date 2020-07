Ce a descoperit o femeie când s-a întors acasă după trei luni! Nu i-a venit să-și creadă ochilor

O tânără din Paris s-a mutat cu iubitul pentru a-i fi alături pe toată perioada de carantină instituită de autoritățile franceze în contextul pandemiei de coronavirus.

Pe lângă bunuri, femeia a lăsat acasă și cartofii cumpărați de la un magazin din zonă. Avea de gând să îi gătească pentru cină, însă restricțiile i-au dat planul peste cap.

După mai bine de trei luni, timp în care a locuit alături de partenerul său în partea opusă a orașului, s-a întors și nu mică i-a fost mirarea când a descoperit că apartamentul era plin de „tentacule”.

O femeie din Paris a descoperit „cartoful mutant”. Ce s-a întâmplat

„Când am deschis ușa, am observat o formă ciudată lângă bucătărie. Am fost îngrozită prima dată, dar după ce mi-am dat seama ce este, m-am amuzat teribil și am filmat cartofii. Prietenii mei nu s-au putut opri din râs. Nu le-a venit să creadă când au văzut”, a povestit femeia.

Aceasta a precizat că a avut nevoie de multe ore pentru a îndepărta cu totul rădăcinile cartofilor din locuință.

„Am vrut să le scot, dar nu a fost ușor. Rădăcinile erau fixate. I-am replantat și acum aștept să văd ce iese”, a mai spus ea.

Cel mai mare cartof din lume cântărește 11 kilograme

Pentru mulți dintre noi, un cartof este considerat gigantic în cazul în care cântărește mai mult de 200 de grame. Specialiștii, în schimb, ridică din sprâncene doar dacă acesta are o greutate ce depășește 750 de grame.

Unde mai pui că a existat chiar și cartoful de 11 kilograme? A fost crescut de Khalil Sekhzat, un țăran din sudul Arabiei Saudite.

Pentru lucrarea sa, bărbatul a primit un loc de onoare în Cartea Recordurilor și a devenit celebru în întreaga lume. Susține că nu a folosit niciun îngrășământ și nici nu a acordat prea multă atenție paturilor cu cartofi.

