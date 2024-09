Ce a descoperit o femeie care le-a făcut un test ADN copiilor săi. A rămas șocată când a văzut rezultatele

Ce a descoperit o femeie care le-a făcut un copiilor săi. A rămas șocată când a văzut rezultatele. Vestea a picat ca un trăsnet pentru familia care ducea un trai absolut normal până în acest punct al vieții lor.

Ce a aflat o mamă după ce a făcut analize ADN pentru copiii ei. A rămas blocată când a citit răspunsurile primite de la laborator

Ce a aflat o mamă după ce a făcut analize ADN pentru copiii ei. A rămas blocată când a citit răspunsurile primite de la laborator. Donna Johnson a mărturisit că a luat decizia de a face acest pas dintr-un simplu capriciu.

A fost însoțită la teste de soțul său Vanner și de cei doi băieți Vanner Jr, 18 ani, și Tim, 12 ani. Femeia dorea să descopere mai multe despre moștenirea sa genetică, însă a avut parte de o surpriză complet neașteptată.

Cuplul originar din Salt Lake City, Utah, SUA, a aflat că cei doi fii au tați diferiți, lucru care a speriat-o pe mamă. Americanca a crezut inițial că este vorba de o greșeală cu toate că băieții aveau trăsături fizice foarte diferite.

„Am făcut un test ADN pentru distracție, apoi am descoperit că am crescut fiul unui străin. Citind rezultatele testelor ADN online mi-am dat seama că a fost o greșeală”, a scris femeia în The US Sun, scrie .

Mai exact, soțul său este tatăl băiatului cel mare, dar nu și a celui mic. Figura paternă a acestuia era, de fapt, un bărbat necunoscut, aspect pe care nu au reușit inițial să îl înțeleagă. Ulterior, au aflat ce s-a întâmplat.

Cum a fost posibil să primească aceste rezultate

Donna și Vanner au o relație sentimentală de foarte multă vreme. S-au cunoscut în perioada liceului și au ajuns la altar în anul 2003. La puțină vreme după nuntă au devenit părinții unui băiat pe care l-au numit Vanner Jr.

Și-au dorit foarte mult să mai aducă pe lume încă un copil doar că problemele medicale i-au împiedicat să facă acest pas pe cale naturală. Nu au renunțat la ideea de a-și mări familia și au apelat la fertilizarea în vitro. Prima rundă, în 2017, a eșuat, dar a doua încercare a fost cu noroc.

Un an mai târziu venea pe lume cel de-al doile băiat, Tim care a moștenit părul negru al mamei sale și firea sportivă. Pe de altă parte, băiatul cel mare are ochii albaștri ai tatălui său și părul blond, băieții fiind total diferiți.

Acest lucru nu i-a pus pe gânduri până la testele ADN care au dezvăluit că clinica unde a avut loc FIV-ul a încurcat totul. a mai dezvăluit că băiatul a primit vestea bine și că a plecat în căutarea tatălui biologic pe care l-a și găsit, însă care a fost sceptic în privința acestei povești.