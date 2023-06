Ce a descoperit o femeie după ce a privit monitorul pentru bebeluş. E ireal ce spion o urmărea în propria casă

O femeie a ajuns să povestească șocată ce a pățit în propria casă. de luni întregi în propria locuință. Persoana respectivă știa totul despre ea cu ajutorul unui dispozitiv instalat. Mai mult, copiii femeii erau “ținta supermă” a respectivului “spion.”

O femeie a fost urmărită în propria locuință. Ce voia să știe respectivul spion

Mama a trei copii, Kiyah Ramirez, din SUA, a povestit recent că a avut parte de un șoc atunci când a realizat că este spionată. Se pare că femeia avea în casă mai multe monitoare pentru bebeluș în fiecare cameră. Femeia a realizat târziu intenția persoanei care a lăsat cât un astfel de monitor în fiecare cameră. Prin haosul din casă, Kiyah a povestit că a găsit un monitor în dormitorul ei și al soțului său.

ADVERTISEMENT

“Eram prin casă și am sesizat că există două monitoare pentru bebeluș. Ne-a surprins acest lucru mai ales că am realizat că noi nu aveam decât un monitor pentru copil. Erau identice, de la același brand, pe aceeași culoare. Ne-a dat de gândit și am început să ne uităm prin casă”, povestește femeia într-un clip pe TikTok.

Femeia și-a dat seama că a fost spionată de soacrii ei

Kiyah povestește că într-o seară a avut o conversație telefonică cu tatăl ei despre reacția ciudată a socrilor ei la vestea că este însărcinată. Ulteorior, femeia spune că părinții soțului ei au refuzat să îi primească în vizită. Motivul: Kiyah ar vorbi urât despre ei și nu i-ar respecta. Cei doi nu înțelegeau de unde până unde socrii au ajuns la această concluzie. Însă în seara în care Kiyah a găsit monitoarele, misterul a fost elucidat. În plus, o conversație cu tatăl ei i-a confirmat totul.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Soțul femeii a realizat că sunt ascultați după ce a auzit conversația dintre soția lui și socrul său

Americanca spune cum le-a fost confirmată ideea că sunt spionați. Totul s-a întâmplat într-o seară în care soțul femeii s-a dus la baie să facă un duș. Ea a rămas în dormitor și a început să vorbească la telefon cu tatăl ei. Acela a fost momentul în care soțul femeii a auzit tot prin .

“Soțul meu venise de la serviciu mai târziu decât de obicei și s-a băgat direct în duș. La un moment dat a venit la mine cu o față ciudată și mă întreabă din ce cameră vorbeam cu tatăl meu”, a spus ea.

ADVERTISEMENT

Când Kiyah i-a răspuns că a purtat conversația în dormitor, soțul ei a realizat că se aude totul prin monitorul pentru bebeluși. Monitorul respectiv a fost instalat de mama lui cu luni în urmă pentru “siguranța copiilor”.

„Ne-am dat seama imediat că soacra mea ne spiona prin monitorul pentru bebeluși pe care îl instalase ca să ne ajute. Apoi ne-am gândit că exagerăm, că nimeni nu ar face așa ceva. Ar fi o nebunie, după care am zis că nu poate fi o coincidență. Ea ne-a urmărit constant în toate aceste 7-8 luni de când a montat acest monitor”, a dezvăluit Kiyah.

ADVERTISEMENT

Detaliul care a dat-o de gol pe soacra- spion

Într-un alt clip de pe TikTok, Kiyah spune că soțul ei s-a conectat la monitorul V-tech. În acest fel, el a putut vedea toți utilizatorii înregistrați. Printre conturile conectate cu adresele de e-mail se afla a lui, desigur, dar și a mamei sale. Femeia chiar își făcuse contul respectiv la doar câteva zile după el, semn că planul ei a fost stabilit de dinainte. Oamenii de pe internet au rămas șocați când au aflat ce s-a întâmplat. Aceștia o îndeamnă pe Kiyah să depună plângere împotriva soacrei.

ADVERTISEMENT

Soacra- spion a publicat pe internet filmări cu cei doi

Kiyah este șocată și se gândește dacă să depună plângere împotriva soacrei. Ea și soțul ei au întrerupt orice legătură cu femeia, mai ales după ce au aflat ultimele detalii. Se pare că bunica copiilor cu Kiyah si soțul ei din ipostaze intime. Mai mult, a publicat pe rețelele de socializare și imagini cu copiii lui Kiyah care sunt minori. Dacă cei doi vor sesiza autoritățile, femeia riscă ani grei de închisoare.