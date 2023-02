Ce a descoperit o femeie pe o pungă de cartofi pe care tocmai o cumpărase: “Este viața mea o minciună?”

O femeie a intrat în dubii când a văzut ceea ce era notat pe o pungă de cartofi, pe care abia o cumpărase dintr-un supermarket. Pentru a se lămuri, a postat totul pe pagina sa de Tik-Tok.

Ce a găsit o femeie pe o pungă de cartofi. A postat totul pe rețelele de socializare

Mai mult, femeia s-a și amuzat de simbolul de pe pungă. și se întreabă dacă a procedat în mod corect.

Mai exact, nedumerirea cumpărătoarei a apărut după ce a văzut pe punga de cartofi o recomandare potrivit căreia legumele trebuie depozitate în frigider, scrie

”Este viața mea o minciună? Își mai ține cineva cartofii în frigider?”, a scris femeia într-un video de pe pagina sa de Tik-Tok.

Comentariile nu au întârziat să apară. Unii oameni au spus că țin cartofii în frigider tot timpul, căci astfel evită să se strice.

”Nu am întâlnit niciodată pe nimeni care să-și țină cartofii în frigider…”/”Ai mei stau sub sub chiuvetă”/”De când mă știu țin cartofii în frigider. Niciodată nu au făcur muguri și nici nu s-au stricat”, sunt o parte dintre reacțiile la filmulețul femeii.

Unde se depozitează cartofii

De-a lungul timpului, s-a constatat faptul că într-o pivniță sau în subsol trebuie păstrați cartofii. O cameră răcoroasă sau întunecoasă nu produce solanină, o substanță toxică pentru organismul uman.

De asemenea, în timpul depozitării, este bine să se respecte și condițiile de lumină și temperatură.

Valoarea termică dintr-un subsol sau dintr-o pivniță nu trebuie să depășească între 3-4 grade Celsius, potrivit agrobiznes.ro. O temperatură mai mare va produce încolțirea cartofilor, iar una sub 3 grade va face ca aceștia să devină dulci.

Printre toate acestea, trebuie să știți și faptul că nu se pun direct pe sol cartofii, ci ideale sunt niște cutii. Dacă nu aveți o pivniță sau un subsol, cartofii se pot ține și pe balcon, dar într-o ladă, de aproape 320 de kilograme.