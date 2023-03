Ce a descoperit o jurnalistă de la Financial Times în Piața Obor din București. A crezut că nu vede bine

Piaţa Obor, din Bucureşti, este subiectul unui amplu reportaj publicat în prestigioasa publicaţie britanică Financial Times. Erica Wagner, autoarea materialului, descrie piaţa în culori vii şi cu o sinceră admiraţie pentru oamenii şi produsele de aici.

Piaţa din Herson e mai bogată ca pieţele din Anglia

Reportajul din capitala României şi pieţele sale este realizat în contextul în care Marea Britanie se confruntă de mai multe luni cu o penurie de legume precum salată, ceapă, roșii sau castraveți. În comparație cu supermarketurile din Anglia, .

“Cumpăr o salată frumoasă, untoasă, de la Florian cu 3 lei — adică cam 50p — împreună cu câteva legături de ceapă primăvară cu coadă lungă și luxuriantă; ridichi crocante, roșu aprins; pătrunjel și mărar. Totalul ajunge la 18 lei”, începe reportajul din Financial Times.

“Sunt în Piața Obor, cea mai mare piață de produse din țară, chiar în inima Bucureștiului. Sunt puține lucruri pe care le iubesc mai mult decât o piață europeană — îmi place în special Piața Lices din Rennes și piața bisăptămânală a fermierilor din Dern’sches Gelände din Wiesbaden — iar Obor a fost adăugat acum pe lista mea. de favorite”, continuă ea.

Revenind la vânzătorul Florian, Erica Wagner constată că acesta este nedumerit când aude că în Anglia nu mai există salată de vânzare. Jurnalista se plânge că Tesco, Asda, Morrisons şi Aldi au raţionalizat roşiile, salata verde, ardeii şi castraveţii, iar Twitter este plin de imagini cu rafturi golite de salate de la supermarketuri din toată ţara.

Toate acestea în contrast cu imagini precum cea postată pe de Lindsey Hilsum, editor internaţional pentru Channel 4 News, care arată o abundenţă de roşii, ardei şi dovlecei în Herson, un oraş aflat în prima linie a războiului din Ucraina.

În aceste condiții, britanicii ajung să prețuiască legume și verdețurile, iar jurnalista a fost fericită . “Una dintre bucuriile de a fi în București a fost descoperirea verdețurilor locale, autohtone și de sezon. Va trebui să mă ierți, pentru că sunt o fată de oraș, dar la început nu am recunoscut coșurile cu frunze țepoase.

Un comerciant era dornic să cumpăr de la el. Între română și engleză mi-am dat seama în cele din urmă că este vorba despre urzici, adunate în mod tradițional primăvara, din care am făcut o supă catifelată, folosind o bază din prazul dulce și semințe de fenicul cumpărate vrac într-o pungă de hârtie. Am încercat loboda, de asemenea, pe care nu am văzut-o niciodată în Marea Britanie. Atriplex patula , numit uneori „spanac francez” – are frunze moi, superbe roșiatice-violet și adaugă o dulceață pământească la salate sau, la fel ca urzicile, poate fi transformat într-o supă”, a scris jurnalista, care a publicat şi reţeta de supă de urzici pe care a pregătit-o.

Revenind la Obor, piaţa care a fascinat-o, Erica mai scrie încântată: “90 de tone de produse proaspete ajung aici zilnic pentru a fi vândute: fructe și legume la parter, cu zeci de tarabe individuale concurând pentru a afișa cel mai luxos spanac și cel mai lung praz.

Aici există miere, ierburi și nuci, precum și un automat uriaș care oferă iaurt de diferite grosimi. Urcați scara rulantă și sunt măcelari, brânzeturi și brutari. Este deschis șapte zile pe săptămână de la 7:00 până la 19:00 – ei bine, se închide la 16:00 duminica”.

Ca dovadă a admiraţiei pentru Piaţa Obor şi fascinaţia pe care i-a stârnit-o produsele de aici, Erica Wagner şi-a încheiat reportajul din Financial Times cu un cuvânt în limba română, “Mulţumesc!”.