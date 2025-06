Ce a descoperit primarul Buzăului când a mers la o înmormântare într-o comună de munte: „Băi, sunteţi nebuni? Nu se poate aşa ceva!”

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a făcut o serie de declarații în urma unei vizite recente într-o comună montană, cu ocazia unei înmormântări. Acesta a făcut câteva remarci dure cu privire la situația angajaților din primăria locală.

„Stau toţi cu mâna întinsă”

Edilul buzoian a mers într-o comună de munte, acolo unde a observat câteva nereguli, legate de angajații primăriei locale. Astfel, acesta a avut o reacție acidă, în contextul în care el pledează pentru

„Am fost la o înmormântare într-o comună de munte acum vreo săptămână, două. Toată lumea care mai lucra pe acolo lucra la Primărie. Băi, sunteţi nebuni? Nu se poate aşa ceva. Stau toţi cu mâna întinsă”, a declarat Constantin Toma, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, de la Prima TV.

În acest context, edilul susține că este de părere că trebuie să existe o reducere a aparatului bugetar, lucru pe care a încercat chiar el să-l facă în anul 2016. Atunci, el a vrut să reducă numărul de polițiști locali, însă a fost dat în judecată.

„Deci am încercat şi eu să iau măsuri, să dau oameni afară. Cu Poliţia Locală mă judec de 9 ani de zile. Am pierdut până în martie anul ăsta 30 de milioane de euro. Am plătit salarii şi sporurile astea extraordinare peste 30 de milioane de euro.

Or, cu bănuţii ăştia n-ar mai fi fost trotuar sau străduţă în Buzău neasfaltate. Despre asta vorbim. Pentru că ăştia de la Uniunea Europeană nu-ţi dau bani de asfaltări. Am luat ceva pe mobilitate urbană. Restul trebuie să ai tu bănuţii”, a mai spus Constantin Toma, conform sursei menționate.

Astfel, primarul Buzăului a făcut apel la toate partidele din pentru a demara, cât mai repede, reforma administrației publice. În caz contrar, „nu avem nicio șansă să salvăm țara”.

„Toate partidele, că vorbim de PSD, că vorbim de USR, că vorbim de UDMR, să se înhame toţi la reforme, pentru că, fără reforme, nu avem nicio şansă să salvăm ţara şi să putem să creştem lucrurile”, a conchis Constantin Toma.