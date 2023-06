Ce a descoperit un bărbat în timp ce îşi căuta un animal pierdut. E ireal ce a putut să găsească chiar sub locuinţa lui. Autorităţile au fost imediat alertate

Un bărbat din Turcia a avut șocul vieții sale când în loc să-și găsească găina, dispărută sub zidurile casei, a găsit orașul antic din Turcia, de care puțină lume știa. Cum a fost posibil acest lucru.

Orașul antic din Turcia, găsit de un bărbat chiar sub locuința sa

Un bărbat din Turcia a făcut o . În timp ce își căuta puii de găină, care tot dispăreau sub zidurile casei, acesta a descoperit un întreg oraș subteran, despre care se presupune că a fost locuit de 20.000 de oameni.

Proprietarul a spart zidul în spatele căruia intrau păsările sale, dar nu s-ar fi așteptat niciodată să găsească trecerea către orașul vechi cunoscut sub numele de Derinkuyu sau Elengubu. A alertat imediat autoritățile, iar experții au stabilit că că orașul antic excavat din Turcia este cel mai mare de acest tip din lume.

Derinkuyu are 85 de metri adâncime și este situat sub sub regiunea Cappadocia din Anatolia Central. În plus, ghizii au dezvăluit că este conectat cu alte 200 de orașe subterane descoperite în trecut.

este situat pe 18 niveluri, ce adăpostesc locuințe, grajduri pentru animale, depozite de hrană, școli, până și o capelă. Iar cei care au locuit aici în trecut dispuneau de un sistem ingenios de ventilație, care le asigura aerul proaspăt și apa potabilă.

Chiar și așa, însă, specialiștii au declarat într-un interviu, că „Viața în subteran a fost probabil foarte dificilă”. În plus, construcția orașului antic din Turcia este încă un mister.

Cine se presupune că a construit orașul subteran

Totuși, orașul Derinkuyu este menționat în scrierile antice din jurul anului 370 î.Hr. Primele ipoteze susțin că inițial a fost folosit ca depozit de mărfuri, dar mai târziu s-a dovedit a fi un refugiu ideal din calea inamicilor.

Intrușii înaintau greu prin coridoarele joase, înguste și slab luminate. Totodată, fiecare etaj era prevăzut cu bolovani ce cântăreau o jumătate de tonă, ce nu puteau fi repoziționați decât din interior. Aveau și o gaură mică prin care se putea trage în atacatori.

Chiar nu este exact cine a construit maiestuosul oraș antic din Turcia- Derinkuyu, specialiștii sunt de părere că arhitecții au fost hitiții, un popor anatolian din epoca bronzului. Ei ar fi început primele săpături în jurul anului 1200 î.Hr.