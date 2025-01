Ce a descoperit un vlogger australian după ce a vizitat România: “Am explorat ce înseamnă, cu adevărat, pericolul”

Un vlogger australian a spus ce a descoperit după ce a vizitat România. Turistul a vrut să exploreze “pericolele” din țară, dar a avut parte de o surpriză.

Descoperirea unui vlogger australian după ce a vizitat România

De multe ori, România a fost etichetată drept o țară “periculoasă”, așa că un vlogger din Australia a decis să o viziteze și să afle cât de adevărat este, de fapt, acest lucru.

Deși există multe stereotipuri și zvonuri privind “pericolele” din România, este o țară mai sigură decât Luxemburg, Marea Britanie, Germania, Spania, Italia, Grecia și chiar Australia, țara natală a creatorului de conținut care a realizat clipul video.

După ce , acesta a descoperit că realitatea este, de fapt, alta. Acesta a realizat un videoclip cu titlul “I went to Romania to prove it’s dangerous” (“Am fost în România să demonstrez că e periculoasă”).

“Mulți spun că România este o țară periculoasă. Așa că, în timpul vizitei mele acolo, am decis să descopăr care sunt, de fapt, cele mai ‘periculoase’ lucruri din această țară. Chiar și mama mi-a spus să fiu foarte atent. (…)

Am explorat ce înseamnă, cu adevărat, ‘pericolul’ în România și am descoperit o realitate cu totul diferită!”, a spus vloggerul în clipul postat pe pagina sa de YouTube.

Acesta a vizitat Castelul Bran și Brașovul, dar și Castelul Peleș. Turistul și-a spus părerea și despre mâncarea din România, care l-a surprins.

Ce a găsit atunci când a vizitat Castelul Bran

Turistul din Australia a vrut să exploreze și regiunea Transilvaniei. Atunci când a vizitat Castelul Bran, australianul și-a dat seama că aceasta poate fi “cea mai mare capcană” turistică din istorie.

“Transilvania este cunoscută pentru vampiri, care sunt extrem de periculoși. Mi-am riscat viața vizitând Castelul Bran, plin de vampiri, și am descoperit că aceasta ar putea fi cea mai mare capcană turistică din istorie”, a spus el.

După ce a vizitat castelul, australianul a realizat că este vorba doar despre un mit care s-a vândut foarte bine de-a lungul timpului.

“Bram Stoker, autorul irlandez care a creat personajul Dracula în 1897, nu a fost niciodată în România, cu atât mai puțin la Castelul Bran”, a spus el, potrivit .

Creatorul a adus în discuție și discrepanța dintre renumele castelului și realitate. Acesta a spus că prețurile sunt mult mai mari, comparativ cu alte castele aflate în apropiere, care sunt mai “interesante”.

Despre suvenirurile cu vampiri, acesta s spus că sunt “pur și simplu kitsch”. În ciuda acestor lucruri, vloggerul spune că îi respectă pe români pentru că “au reușit să atragă turiști din toată lumea prin crearea uneia dintre cele mai ingenioase capcane turistice din istorie. Vlad ar fi mândru”.

După ce a citit recenziile de pe Google ale Castelului Peleș, vloggerul a decis să-l viziteze. Ceea ce i s-a părut cu adevărat periculos la acest loc a fost legat de arhitectură.

“Schelele de afară erau un risc vizibil, iar în interior, sculpturile complicate din lemn păreau să reprezinte un pericol de incendiu”, a spus el.

De altfel, atunci când a ajuns în Sinaia, a fost luat prin surprindere. Chiar în acel moment se desfășura un raliu. Turistului i-a plăcut, totuși, Castelul Peleș mai mult decât Castelul Bran.

“Stai departe de aceste scene ostile și periculoase”

Turistul din Australia a abordat și subiectul romilor din țară. Aceștia sunt, de multe ori, asociați cu furturile și cu escrocheriile. Creatorul de conținut a spus că aceste stereotipuri, dar și rasismul, sunt adevăratele pericole, de fapt.

“Pentru a te proteja de romi, va trebui să iei măsuri drastice, cum ar fi să folosești bunul simț și să nu fii rasist. Sună destul de greu, așa că e periculos”, a spus acesta.

Vloggerul a vorbit și despre urși, întrucât “România are cea mai mare populație de urși bruni din Europa, cu excepția Rusiei”. Australianul a ironizat temerile oamenilor privind urșii.

“Dacă întâlnești un urs, s-ar putea să facă ceva cu adevărat șocant, cum ar fi să te recunoască drept om și să mănânce, furios, o plantă, pentru că urșii mănâncă foarte rar carne. (…)

Vei fi doborât mai repede decât poți spune: De ce vânăm urșii când mai sunt doar 8.000 în România?”, a continuat acesta gluma.

Atunci când a mers pe Tâmpa, în Brașov, vloggerul a sperat că va întâlni măcar un urs. Cu toate acestea, aproape că a avut un “atac de panică” la 960 de metri altitudine.

Atunci când a coborât în zonele mai vechi din Brașov, bărbatul și-a dat seama că, de fapt, nu urșii sunt “cele mai periculoase ființe”, ci pensionarii, dar și familiile cu copii.

“Pensionarii cheltuie banii de pensie și cresc prețurile peste tot în lume. Stai departe de aceste scene ostile și periculoase. (…)

Familiile au copii, iar copiii sunt extrem de enervanți când țipă și plâng. Sunt foarte dăunători pentru timpan, deci extrem de periculoși”, a spus el.

Mâncarea românească l-a impresionat pe australian

Într-o notă de umor, bărbatul a spus că trenurile din România sunt și ele “periculoase”. Acestea nu sunt “nici rapide, nici punctuale”, însă peisajele de la munte îi pot atrage pe turiști.

Frumusețea acestor peisaje “te-ar putea distrage suficient cât să ratezi stația. Și da, există riscul să ajungi chiar în Ucraina”. Turistul a observat, totuși, că oamenii ajung mai repede cu trenul la destinație decât cu mașina, în perioadele aglomerate.

Viteza internetului din România l-a impresionat pe vlogger. “Atât de rapid, încât nici nu ai timp să-l oprești dacă alegi din greșeală să descarci un film”, a precizat el.

Printre “pericolele” din România, acesta a enumerat servirea lentă de la restaurante. Aceasta “te-ar putea lăsa periculos de aproape de înfometare”. Și taxele de la toaletele publice reprezintă un “pericol”.

La fel ca mulți turiști străini, vloggerul . Acesta a băut și apă de la robinet, despre care oamenii spun că este “periculoasă”.

“Apa de la robinet este ‘periculoasă’. De ce? Pentru că oamenii spun că nu este sigură, iar ei au dreptate – am băut atât de multă încât am ajuns incredibil de hidratat.

Cât despre mâncarea românească, aceasta este periculos de bună – atât de bună încât riști să mănânci prea mult și să devii complet epuizat. Un mare salut tuturor ciorbelor delicioase!”, a spus acesta în videoclipul său.

Australianul a avut o părere bună și despre București, mai ales în privința arhitecturii clădirilor. La finalul vlogului, acesta i-a îndemnat pe urmăritorii săi să vină în România pentru a descoperi “pericolele” acestei țări.