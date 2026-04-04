Ce a dezvăluit Anna Leu, la 9 luni de la moartea soțului, Mihai Leu: ”Este o legătură care nu dispare, doar se…”

Mihai Leu a avut o carieră prestigioasă în România, fiind desemnat campion național la raliu. La 9 luni de la moartea sa, după o luptă grea cu cancerul de colon, Anna Leu a făcut o dezvăluire unică. Cea care i-a fost alături peste 30 de ani din viață a vorbit deschis despre existența din prezent.

Dezvăluirea făcută de soția lui Mihai Leu, după decesul sportivului

Timp de aproape 11 ani s-a luptat cu o boală nemiloasă care l-a răspus pe data de 1 iulie 2025. Mihai Leu a murit la 56 de ani, într-un spital din Capitală. A lăsat în urma sa o evoluție frumoasă în box, dar și în raliu, unde a scris istorie. Soția sa, Anna, este sfâșiată de durere și nu poate trece peste suferință.

Femeia de origine italiană a mărturisit ce se întâmplă cu ea la 9 luni de la moartea legendarului sportiv. , iar acum partenera povestește că lucrurile s-au transformat enorm în ultima perioadă. Din păcate, nu-i este deloc ușor să fie singură.

Are foarte multe clipe în care îi simte lipsa celui cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste. Au fost împreună peste 30 de ani și au un băiat, Marco. De curând, femeia a recunoscut că diminețile și serile sunt momentele care o tulbură. Pe de altă parte, e recunoscătoare pentru tot ce a avut alături de regretatul pilot de raliu.

„Viața mea s-a schimbat în toate felurile, mai ales în lucrurile mici. Diminețile și serile sunt cele mai grele, pentru că atunci liniștea apasă cel mai mult, lipsa lui se simte în tot ce făceam împreună, fără să ne dăm seama cât de important era.

Sunt momente în care îmi vine instinctiv să îi spun ceva și atunci realizez că nu mai este. Este un gol pe care nu ai cum să îl umpli, doar înveți să trăiești cu el. Îl simt cel mai aproape în liniștea casei, în momentele în care mă opresc și mă gândesc la el, la noi, la lucruri simple pe care le făceam împreună, care acum au rămas doar ale mele.

Uneori îmi vine să îi spun ceva sau să îl caut cu privirea. Îl simt și în mine, în puterea pe care încerc să o am, de parcă o parte din el a rămas acolo. Este o legătură care nu dispare, doar se schimbă”, a mărturisit soția lui Mihai Leu, într-un interviu pentru revista .

Ultimele clipe din viața lui Mihai Leu

Anna Leu a rememorat cum au decurs ultimele clipe din viața marelui campion român. Mihai Leu a demonstrat că este puternic până la capăt. Boala de care suferea de peste 11 ani l-a schimbat la nivel fizic, dar nu a renunțat. În schimb, în esență a rămas același om, fiind lucid până la capăt.

Regretatul sportiv a fost conștient de felul în care organismul său nu mai răspunde tratamentului pe care-l lua. Cu toate acestea, nu s-a plâns nicio secundă. A oferit o pentru cei pe care i-a lăsat în urma sa, cu lacrimi în ochi.

„În ultimele luni, m-a impresionat cum a dus totul cu o liniște și o demnitate greu de înțeles. Durerea nu mai conta, nu a lăsat-o să îl învingă, și chiar și atunci avea planuri și puterea de a zâmbi. Au fost momente în care speranța revenea.

Ne agățam de fiecare semn mic că e mai bine, de rezultate mai bune la analize, dar știam, în același timp, cât de fragil era totul. Puterea nu venea din cuvinte, venea din noi, din felul în care ne susțineam unul pe celălalt, din priviri, din faptul că eram acolo”, a completat Anna Leu.