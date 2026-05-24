Ce a dezvăluit Rafael Nadal despre boala care l-a chinuit în carieră. A povestit totul în documentarul care va fi lansat de Netflix

Un documentar intitulat „Rafa”, care va fi lansat de către platforma de streaming Netflix pe 29 mai, scoate la iveală amănunte din cariera unui mare campion. Rafael Nadal a vorbit deschis despre boala care l-a chinuit de-a lungul timpului.
Rafael Nadal (39 ani) își povestește viața într-o producție care fi devorată cu siguranță de milioane de fani din lumea întreagă. Tenismenul spaniol face dezvăluiri remarcabile despre cariera impresionantă, fiind învins de un singur român în circuitul competițional. Victor Hănescu a obținut o mare victorie în fața acestuia, la Paris.
Celebrul jucător de tenis a mărturisit că a trecut prin multe greutăți din cauza afecțiunii sale. În documentarul de pe Netflix, structurat în patru episoade, a subliniat că a jucat cu o problemă cronică la piciorul stâng. Mai exact, suferă de sindromul Muller-Weiss, afecțiune care s-a manifestat pentru prima dată în 2004, în turneul de la Estoril.
La momentul respectiv a apărut în cârje și chiar se gândea să renunțe la tenis. A fost nevoit să ia tratamente constante, suportând toate accidentările, operațiile și pauzele forțate pentru a avea satisfacții și fericire în ceea ce-i plăcea și speranța că va putea continua. În aceeași notă, sportivul spune că a suportat și pentru că a avut o educație adecvată în acest sens.
A reușit să înfrunte totul cu putere datorită lucrurilor și exemplelor bune din preajma sa. Rafael Nadal are o boală rară care constă în deformarea scafoidului, un os mic situat în partea mediană a piciorului. A rezistat ani la rând la cel mai înalt nivel pentru că i s-a construit o talonetă specială, făcută după măsurători specifice.
„Îmi îndrepta piciorul spre interior cu șapte milimetri. Acest lucru devia punctul de sprijin și făcea ca impactul să se producă în interior. Nu s-a încercat să se vindece nimic, deoarece problema pe care o aveam la picior nu avea leac. Decizia luată a fost drastică.
Părea că nu-mi pot continua cariera de tenis. Această soluție mi-a permis să continui să joc tenis și aceasta este realitatea. Cred că, de acolo, au început să apară restul problemelor la nivelul corpului meu”, a explicat fostul tenismen, într-un interviu acordat pentru AS.
Întrebat dacă ar face lucrurile diferit legat de tratamentul afecțiunii sale Rafael Nadal a surprins. A recunoscut că a făcut față durerii datorită antiinflamatoarelor pe care le lua regulat. Alternativa ar fi fost să renunțe la tenis și atunci nu-și punea problema să se retragă. După mai multe neînțelegeri cu Rafael Maymo, fizioterapeutul din echipa sa, a luat toată răspunderea asupra lui.
„Nu, pentru că alternativa era să renunț la ceea ce îmi plăcea în acel moment. Am luat mult mai multe antiinflamatoare decât mi-ar fi plăcut, dar dacă nu aș fi făcut-o, aș fi încetat să mai joc tenis acum mulți ani. Aveam antiinflamatoarele mele și le luam când consideram că trebuie să o fac.
Era un echilibru greu de gestionat, dar mi se făceau gastroscopii la fiecare câteva luni, analize și controale pentru a verifica dacă lucrurile erau mai mult sau mai puțin în ordine. Totul a fost ținut sub control”, a mai spus sportivul care deține în palmaresul personal 22 de titluri de Grand Slam.
În altă ordine de idei, fostul lider mondial este recunoscător pentru tot ce a trăit până la această vârstă. Rafael Nadal a reușit să bifeze reușite memorabile pe terenul de tenis, cât și în afara acestuia. După o pauză de 26 de ani a ajuns pe pârtie, experiența specială fiind împărtășită cu cei care-l urmăresc pe social media.