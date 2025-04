Ce a discutat Gigi Becali cu Mihai Stoica în timpul primei reprize de la FCSB – CFR Cluj: ”Asta i-am transmis!”. Ce spune patronul ”roș-albaștrilor” despre lupta la titlu

Gigi Becali și Mihai Stoica au stat de vorbă în timpul primei reprize a partidei FCSB – CFR Cluj 3-2, iar patronul i-a explicat acestuia că simte faptul că echipa nu va pierde acest joc.

Gigi Becali a vorbit cu Mihai Stoica în timpul derby-ului FCSB – CFR Cluj 3-2

La , Gigi Becali a admis faptul că din acest moment este foarte greu ca FCSB să mai piardă titlul și a dezvăluit ce a vorbit cu Mihai Stoica.

”În mare parte da (n.r. – dacă e titlul jucat). Noi am jucat cu ambele echipele. Ele mai joacă între ele, CFR și Craiova. Noi am jucat cu ele în turul play-off-ului. Se poate adânci diferența. Numai un mare ghinion…

Eu mai comentez cu Mihai (n.r. – Stoica) în timpul meciului. Mai comentăm, nu ca să facem schimbări. Că nu facem schimbări în timpul meciului. I-am zis că jucăm foarte bine. Meme zice ‘Cum, băi, că nu jucăm nimic. Nu trecem centrul terenului’. Și am terminat de vorbit.

La pauză zic ‘Mihai, știi de ce ți-am zis că jucăm foarte bine?’ A zis ‘Știu’. ‘De ce?’ ‘Pentru că nu îți era frică’. ‘Bravo, mă, mă cunoști perfect’. Eu nu sunt specialist de fotbal, dar după trăire. E combinată și cu o chestie de cunoaștere”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Becali se mulțumea și cu un punct

Patronul campioanei României a mărturisit că și-a dat seama de faptul că CFR Cluj și în a doua parte și a recunoscut că s-ar fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate.

”Ei presingul ce l-au făcut în prima repriză știam că nu o să îl facă. Mă așteptam să nu poată a doua repriza Și care e problema? Să se termine 0-0, să avem două puncte de CFR. După 2-3 nu îmi mai era frică. Mai era un corner de bătut.

Teama este, emoția este. Dacă am dat trei goluri și nu am avut deloc emoții, pentru ce să am? Din moment ce ai 3-0… Se poate întâmpla orice. Să vă zic de ce nu îmi era teamă la jocul ăsta. Să nu îl pierd. Nu aveam cum să îl pierd. Eu vă spun cum am trăit eu și ce vreau eu de la fotbal. Eu voiam să nu pierd meciul”, a spus Gigi Becali.