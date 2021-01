Președintele Klaus Iohannis s-a reunit joi la Palatul Cotroceni cu prim-ministrul Florin Cîțu, vicepremierul Dan Barna și miniștrii alianței USR-PLUS. Au lipsit ministrii de la PNL și UDMR. Subiectul acestei reuniuni a fost „armonizarea” unor puncte de vedere privitoare la guvernare.

Șeful statului i-ai fi informat pe ceilalți participanți la reuniune că acesta este prima dintr-o serie de asemenea întruniri. „A fost o întâlnire cordială”, au spus sursele ȘtiripeSurse.

Totodată, ministul Economiei, Claudiu Năsui, a declarat la Antena 3 că liderul de la Cotroceni le-a cerut să-și prezinte prioritățile și programele aflate în desfășurare și le-a explicat că o să le susțină proiectele.

Ce a discutat Klaus Iohannis cu Florin Cîțu, Dan Barna și miniștrii USR-PLUS

„Am avut o discuție despre prioritățile fiecărui ministru. Principala noastră preocupare este să deblocăm schemele de ajutor de stat astfel încât antreprenorii să primească ajutoarele pe care le așteaptă, vorbim de o bulă de oxigen mai ales pentru firmele afectate în pandemie.

Am discutat și de sănătatea economiei în general. Pandemia va trece, dar se mai resimți în economie mult timp. Cred că va fi un an greu. Nu vom ajunge la imunizarea de turmă foarte curând, din păcate. Senzația mea este că anul 2021 va fi în continuare un an afectat de pandemie și obiceiurile noastre trebuie schimbate. (n.r.- Președintele) ne-a cerut să-i spunem ce am găsit prin ministere. Ne-a asigurat că ne va susținele proiectele îndrăznețe” a explicat Claudiu Năsui, ministrul Economiei, pentru sursa citată mai sus.

Surse de la Antena 3, citate de Bzi.ro, au explicat că ședința pe care președintele a avut-o cu premierul, vicepremierul și miniștrii de la USR- PLUS a avut ca subiect planurile viitoare ale guvernării, șeful statului cerându-le acestora să-i prezinte programele pe care le au în desfășurare.

„Klaus Iohannis rămâne un fel de mediator între formațiunile politice. De data aceasta a vrut să discute cu cei șase miniștri din partea celor de la USR (ministrul Sănătății, ministrul Economiei, ministrul Justiției), cu premierul Florin Cîțu, dar și cu vicepremierul Dan Barna.

Discuțiie au fost legate despre ceea ce vor face în perioada următoare cei din Executiv, mai ales cei de la USR, pentru că, spun surse politice, cei șase miniștri și-au prezentat programele pe care le au în desfășurare la ministere, deciziile pe care le vor avea de luat.

Spun aceste surse politice faptul că le-ar fi spus Klaus Iohannis să meargă pe o metodă împăciuitoare, să găsească o formulă de comunicare eficientă și să nu se mai certe. Aceleași surse susțin că și aseară, la Vila Lac, Klaus Iohannis le-a cerut liderilor coaliției exact aceeași chestiune și, pe de lată parte, surse participante la discuția de astăzi, de la Platul Cotroceni spun că a fost o întâlnire „de colaborare și de aliniere”.

Așadar, Klaus Iohannis a vrut să vadă exact ce vor face cei din USR mai departe și, mai ales, i-a sfătuit să nu se mai certe cu actualii colegi de coaliție, mai exact cu liberalii, pe care i-a și criticat în repetate rânduri”.