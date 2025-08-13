News

Ce a discutat președintele Nicușor Dan cu Trump în videoconferința liderilor europeni. Se negociază intens pacea din Ucraina

Raluca Alexe
13.08.2025 | 21:13
Preşedintele Nicuşor Dan a spus ce a vorbit cu Donald Trump în videoconferinţa liderilor europeni / sursa: colaj Fanatik, Hepta

Ce a discutat președintele Nicușor Dan cu Trump în videoconferința liderilor europeni. Șeful statului a transmis printr-un mesaj pe o platformă de socializare că este foarte important atât pentru Europa, cât și pentru țara noastră, ca pacea din Ucraina să se concretizeze.

Ce a discutat președintele Nicușor Dan cu Trump

În cadrul reuniunii „Coaliția Bunăvoinței”, liderii europeni au discutat cu președintele Trump despre armistițiul din Ucraina ce urmează să fie discutat între liderul de la Casa Albă și Vladimir Putin în Alaska. Președintele Nicușor Dan a transmis că salută intenția lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Tocmai am participat la videoconferința Coaliției celor dispuși să acționeze pentru a coordona pozițiile noastre înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.

Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina”, a scris președintele pe rețeaua X.

Cât de importantă este pacea din Ucraina pentru România

Nicușor Dan a mai notat în postarea sa că este imperios necesar pentru România ca în cadrul discuției dintre Trump și Putin să se ajungă la un armistițiu.

„Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc.

De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei. Suntem de acord, de asemenea, că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai transmis șeful statului.

Președintele american Donald Trump a făcut primele declarații după videoconferința cu liderii europeni și a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă vor exista consecințe în condițiile în care Rusia refuză un armistițiu de pace: „Vor exista, nu trebuie să spun acum, vor exista consecințe foarte grave”.

Se va organiza şi o întâlnire cu preşedintele Ucrainei

În ceea ce privește o a doua întrevedere, de această dată și cu Zelenski, Trump a spus că se încearcă organizarea ei cât mai rapid:

„Aș dori să o avem aproape imediat. Și vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă doresc să fiu prezent, iar aceasta ar fi o întâlnire în care poate s-ar putea rezolva totul, dar… se pot obține anumite lucruri mărețe și în prima (n.r. întâlnire), va fi o întâlnire foarte importantă, dar mai întâi e vorba de pregătirea terenului pentru a doua întâlnire”.

Tags:
