Ce a facut Adi Nartea pentru cățel. După ce a călătorit mii de kilometri, a trebuit să treacă și o probă: „A fost un interviu”

Familia lui Adi Nartea s-a mărit. Actorul a cumpărat pentru fetițele lui un cățel, însă rasa este una deosebită, iar pentru a-l aduce acasă, a trebuit să treacă și de un interviu.

Adi Nartea a dat casting și pentru cățel. Ce a trebuit să facă pentru patrupedul cumpărat de la mii de la kilometri

vrea ca micuțele să crească frumos și să le prezinte lumea cu toate frumusețile ei. Până de curând, ele au copilărit alături de Brioșă, cățelul familiei.

a mărturisit că acesta era mai mult decât un animal de companie și că îl considera fratele său. Cu o zi înainte să-l ducă la veterinar, pentru a-i curma suferința, se afla la o filmare și a așteptat cu nerăbdare să termine ca nu cumva Brioșă să moară.

„Brioșă a murit anul trecut. Era fratele meu, dar nu-l mai am, s-a dus. A avut o tumoare inoperabilă, era complicat. M-a așteptat. A adormit cu mine, am adormit cu el. Dimineață ne-am dus că nu mai…se metastazase”, a declarat Adi Nartea în emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată pe Pro TV.

La un an după tristul eveniment, Adrian Nartea le-a luat micuțelor sale un alt cățel, pe care l-a adus de la mii de kilometri depărtare.

„După un an de doliu, practic, am fost în Olanda după…Millie o cheamă. Se numește Labradoodle. E un câine care e o încrucișare între Labrador și Poodle. Are caracter de Labrador și trăsături de Poodle, în sensul că nu lasă păr. Pe noi asta ne interesa”, a explicat actorul.

Cățelul este potrivit perfect cu familia din care va face parte

Ce a contat cel mai mult în alegerea lui Millie a fost faptul că rasa din care face parte nu lasă deloc păr. Totuși, prețul nu este unul mic. Actorul a precizat că a cheltuit destul de mulți bani, însă a preferat să nu spună suma exactă.

„E talie medie, are șapte luni. Nu lasă păr deloc, deloc. Nu e un mit. Sunt anumite rase care au un păr genetic aproape cu cel uman. Eu prin casă nu găsesc păr de la Millie. Găsesc de la mine, de la fete”, a dezvăluit Adi Nartea.

Canisa de la care a achiziționat câinele este una de top, ce garantează că patrupedul este rasă pură. De altfel, Millie a intrat în familia actorului abia după un interviu și nu a fost aleasă de viitorii proprietari.

„Rasa asta nu există nicăieri rasă originală, decât în Olanda. Restul sunt…cum să le spunem, corcituri. Canisa aia nu te lasă să-ți alegi câinele. Ai dreptul să spui doar ce culoare, după care tu trimiți poze de familie, ai un interviu și canisa îți spune: ‘Tu meriți acest câine, nu altul, că altfel nu-l mai iei’. A fost un interviu, m-a întrebat despre fete.

O interesează temperamentul, că să vadă. Cățeii sunt testați, ei în momentul în care vine o familie stabilesc tipologia”, a dezvăluit actorul.