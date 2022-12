Ce a făcut Alex Delea cu averea câștigată la Survivor România: ”Am o frică de eșec de nu-ți vine să crezi”

Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum a fost schimbat de show-ul de supraviețuire în tot ceea ce înseamnă comportamentul lui, fie că este vorba despre bani, relații sau felul în care se raportează la cei din jur.

Alex Delea, dezvăluiri după lecția Survivor România. Ce nu ar mai face vreodată

Alex Delea, simpaticul tânăr care a reușit să câștige voturile care i-au adus marele premiu de la Survivor România 2022 a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre show-ul de supraviețuire și cum i s-a schimbat viața după ce l-a câștigat.

De asemenea, , de când a pus mâna pe marele premiu al emisiunii difuzate de Pro TV – adică 100.000 de euro-, a devenit mult mai chibzuit cu banii și că își face planuri serioase cu privire la afacerile în care să se implice.

În altă ordine de idei, – poate le pricepe Elena Chiriac – cu privire la relațile cu doamnele și domnișoarele, explicând că acum își dorește să aibă alături o fată de care să fie îndrăgostit.

Alex Delea ar vrea să participe și la Survivor România 2023

Te-ai întoarce la Survivor?

– Mie mi-a plăcut rău de tot. A fost greu, dar mie mi-a plăcut mult de tot. Știi cât îmi e de ciuda că nu pot merge acum, iar? Mâine aș merge înapoi! Da, m-aș întoarce cu toată inima! Nu înțelegi că mie mi-e ciuda pe ăștia care merg acum, în sezonul asta? Mie mi-a plăcut rău. Și nu că am câștigat, mi-a plăcut și atât.

Pe câte proiecte ai pus mâna de când te-ai întors din Dominicană cu titlul de câștigător?

– Emisiunea de la Măruță, rubrica, ce s-a întrerupt momentan.

De ce s-a întrerupt rubrica ta de la Măruță?

– Pentru că a intrat rubrica cu Războinicii, de la Survivor. Cine pleacă în noul sezon. Nu mai aveau echipă să-mi dea să fac și eu rubrica mea. Era bine rubrica mea, sunaseră unii să și sponsorizeze, era bine. Poate continuăm după ce se încheie rubrica cu Survivor.

Alex Delea, star în film, alături de Antonia: ”M-a șocat”

Și? Alte proiecte?

– Filmul cu BRomania, cu Antonia… E foarte tare. M-a șocat cum se face un film. Nu e cum mă gândeam eu, e diferit, e muncă multă, să-mi trag una… Să filmezi 20 de ore, 15 ore pentru 5 minute din film?! Tragi foarte multe duble, poți să faci și 10. Faci același lucru. Nu mă gândeam că e așa multă organizare, muncă.

Accidente… Elena (Chiriac, fosta concurență de la Survivor, n. red.) și-a “rupt” pumnul. E un film foarte tare, cu cascadorii, chestii, bătăi… E ceva tare rău. Elena a dat cu pumnul într-un dulap și s-a umflat. Eu nu știam, ea s-a lovit, avea bandajul și eu am crezut că parte din film și i-am dat peste mâna. Eu am crezut că e parte din film, și a început să zică “Ce ai, eșți nebun?”. Ea era lovită pe bune. Eu n-am știut, că nu eram acolo. Și mai și ziceam “ia, ce bine te-au bandajat”, nici nu știam că s-a lovit pe bune.

Alex Delea se apucă de afaceri cu premiul de 100.000 de euro de la Survivor România

Cu banii pe care i-ai câștigat la Survivor ce ai făcut?

– Nimic. I-am dat mamei o parte din ei. Nu mi-a cerut, dar mi-a plăcut mie să-i trimit. Iar restul de bani sunt blocați deocamdată, n-am făcut nimic. Sincer, vreau să iau un apartament în dezvoltare, să-l fac, să-l vând, să scot alți bani. Nu vreau să-mi iau un apartament să stau foarte mult în el.

Adică ai vrea să faci un fel de afacere cu apartamente, imobiliare?

– Evident, trebuie să fac ceva. Nu vreau să-mi iau un apartament să stau în el. Vreau să-l iau, să-l vând.

Acum stai tot cu chirie…

– Da, stau tot cu chirie. Dar nu pot să fac ce vreau să fac pentru că nu am carnet, permis de conducere. Adică am, dar l-am pierdut fizic, și până îl recuperez, că să pot să mă mișc, să pot să merg de colo-colo am nevoie de o mașină. Și nu pot să conduc. Sunt foarte limitat.

L-am pierdut, permisul, fizic. În 2019. N-am reușit să-l recuperez. A început pandemia, am stat, apoi a venit vara a trebuit să muncesc, apoi iar pandemie, apoi Survivor, apoi am venit în România. Și mi-am dat seama că au trecut 3 ani. M-am dus în Spania, le-am zis că vreau să conduc. Eu acolo l-am pierdut. Și i-am rugat să-mi dea ceva să pot conduce. Dar cu o copie, cu o dovadă de acolo nu pot conduce în România. Și dacă conduc în România fără carnet e dosar penal.

Alex Delea, atent cu cheltuielile

Sunt limitat din acest motiv. Nu pot să-mi iau un apartament în centrul orașului, și să merg în fiecare zi, nu pot să fac ce vreau eu să fac. Știi câți bani dau pe taxiuri în fiecare zi? Mulți rău! Pe luna dau un salariu minim pe economie pe bolt-uri. Las-o încolo de treaba! Nu-mi place să plătesc chestii așa ca prostu’.

Faci economie, ești chibzuit?

– Da, fac. Înainte de Survivor eram… Nu făceam nicio economie. Acum, după Survivor, am o frică de eșec de nu-ți vine să crezi. Mi-e frică tare de eșec. Adică înainte cheltuiam, banii pe care i-am câștigat sunt la mine, nu i-am cheltuit.

M-a luat valul rău de tot, cheltuiam mulți bani pe zi. Munceam o vara și-mi dădeam toți banii câștigați pe o zi de naștere, nu mă gândeam atunci. După aceea am realizat “ce prost sunt, dau 4.000-5.000 de euro pe o zi de naștere, am muncit toată vara…”. Atunci nu mă interesa. Acum mă interesează. Nu mai fac așa ceva.

Ai mai ținut legătură cu foștii tăi colegi? Ai rămas în relații de prietenie cu careva?

– Da. Vorbesc mai mult cu cei care stau prin București. Cei care nu sunt din București… nu prea. Dar dacă vine cineva în București… ne vedem, vorbim.

Ce faci de sărbători?

– Nasol. Știi de ce? Că familia mea e în Spania, și eu sunt în România. Aș vrea să stau cu ei, dar încă nu știu. Aș vrea să merg în Spania, sau să vină ele în România. E diferit la mine, eu am familie micuță.

Ce cadou ți-ai dori să primești de Crăciun?

– Mamă, ce să-mi mai doresc? La câte mi s-au întâmplat, să-mi mai doresc ceva? Nu știu, sunt recunoscător pentru tot.

Ești credincios, mergi des la biserica?

– Nu merg la biserica. Dar am început să mă rog, să mulțumesc. Eu spun că sunt un om foarte bun, fac bine multor persoane, în fiecare zi ajut multe persoane. Ajut multă lume, văd o mămăiță pe stradă, merg cu ea și îi fac cumpărăturile… Câteodată mă gândesc: “eu fac asta, dar eu cred că sunt egoist că eu fac mai mult pentru mine. îți fac un bine ție, dar eu parcă o fac pentru mine, că mă simt eu bine”.

Ce vrea Alex Delea de la o femeie?

Dar, să revenim. Pentru mine contează să fii un om bun. Că poți să te duci la biserica și dacă ești o scârbă de om. Fii om bun. Am credință, am început să mă rog, sunt recunoscător pentru tot ce mi se întâmplă, sunt un om bun, nu fac rău nimănui, nu mă cert cu nimeni, dau bucurie oricui, primesc bucurie de la oricine. Asta e cel mai important.

Alex, dar pe plan personal cum stai? Cum e viață ta sentimentală?

– Bună întrebare. Știi cum stau? Exact cum am stat și înainte. Așa, eu vreau relație, mereu am spus asta, dar eu nu sunt persoană aia care… Vreau să stau cu o persoană, poate-mi place puțin de ea și să mă acomodez cu ea. Nu, tată! Mie vreau să-mi placă de ea mult, din prima! Nu vreau să stau cu ea și să zic “hai că poate”. Mie trebuie să-mi placă rău din prima. Că nu stau să mă forțez să mă simt bine, vreau să mă simt bine cu tine din prima!