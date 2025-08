Ce a făcut Alexandru Musi imediat după finalul derby-ului Dinamo – FCSB 4-3: „Am mers la ei! A fost brigadă puternică”

. Invitat la noua emisiune „Fanatik Dinamo”, puștiul în vârstă de doar 21 de ani a dezvăluit cum a celebrat victoria împotriva fostei sale echipe.

Alexandru Musi a dezvăluit primul lucru pe care l-a făcut la finalul meciului Dinamo – FCSB 4-3

Alexandru Musi a avut parte de o susținere incredibilă la derby-ul cu FCSB: „Primul meu gând a fost la familia mea care era în tribună. M-am întors și m-am bucurat cu ei. Erau la VIP acolo prietena mea, tata, frati-miu, văr-miu, unchi-miu, cumnată-miu, foarte mulți”.

Mijlocașul are o mentalitate foarte sănătoasă: „Până la urmă sunt jucător profesionist și trebuie să îți faci treaba unde te duci. Când eram la FCSB intram acolo și doar mă gândeam să înscriu sau să ajut echipa cu gol, pasă de gol și la final să câștige”.

Musi le-a făcut și o promisiune suporterilor: „Acum sunt la Dinamo și o să dau totul. O să-mi dau sufletul și o să-mi las inima pe teren deoarece eu cred că toți jucătorii profesioniști fac asta când pleacă de la o echipă la alta și trebuie să îți faci treaba oriunde ești”.

Alexandru Musi, susținut la Dinamo – FCSB 4-3 de familie și de prietena lui, Antonia

Alexandru Musi și Antonia au o relație de aproximativ doi ani, iar frumoasa blondă nu ratează meciurile iubitului ei și a fost prezentă și la derby-ul de pe Arena Națională.

Aripa stângă are un început excelent de sezon la Dinamo și a reușit două goluri în primele 4 etape. Musi e evaluat la 700.000 de euro și este în vizorul naționalei U21, unde a jucat 3 meciuri.

Nu le cere scuze suporterilor de la FCSB

: „Eu m-am dus în colțul opus, unde nu era nimeni, și m-am bucurat. Chiar am vrut să lămuresc treaba asta. Nu m-am bucurat în fața suporterilor de la FCSB și nu o să o fac niciodată.

Nu am pentru ce să îmi prezint scuze. Eu mereu am spus că voi respecta FCSB-ul. Am jucat acolo, am crescut acolo. Am avut și meciuri bune, și mai puțin bune. Am spus de multe ori că respect mult clubul și nu o să înjur vreodată FCSB-ul.

Eu nu am înjurat, nu am dat din buze. Nu am înjurat vreodată FCSB-ul. Dacă te cheamă galeria, trebuie să mergi, dar una e să mergi la galerie și alta e să înjuri. Niciodată nu o să înjur pe cei de la FCSB”, a mai spus jucătorul.