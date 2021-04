Ce a făcut Ana Porgras după eliminarea de la Survivor România. Le-a spus totul fanilor

Ana Porgras de la Survivor România a fost eliminată pentru aproximativ două luni de stat în Republica Dominicană, fosta gimnastă dezvăluindu-le fanilor cum își ocupă timpul înainte de a ajunge în România. Vedeta a spus totul în online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sportiva a simțit nevoia să se relaxeze și să ia o pauză, dovadă că a plecat să descopere zona în care a fost cazată de producătorii de la Kanal D. Fosta Faimoasă nu a ieșit singură în recunoaștere, ci însoțită de câteva persoane, cel mai probabil din staff-ul reality show-ului.

Fosta concurentă de la Survivor România le-a promis internauților că-i ține la curent cu activitățile sale. Zis și făcut, Ana Porgras le-a arătat pe unde s-a plimbat, la scurt timp după ce a ieșit din experiența vieții ei, cum a numit chiar ea competiția.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ana Porgras, moment de respiro. Ce a făcut după ce a ieșit de la Survivor România

Ana Porgras și-a avertizat fanii că nu va acces la Internet în zona în care merge să se plimbe și să-și încarce bateriile, însă va avea grijă să facă suficiente poze pentru a le arăta celor care o urmăresc cu sufletul la gură pe rețelele de socializare.

„Și după cum v-am promis, câteva poze de ieri 💜🍦🤗 o zi super relaxantă după 2 luni de stat în jungla dominicană”, a scris sportiva pe pagina sa de Instagram, alături de câteva fotografii.

ADVERTISEMENT

Fosta gimnastă nu a ajuns nici acum pe meleagurile natale, fanii emisiunii de la Kanal D întrebându-se dacă mai existe șanse să se întoarcă în competiție. De altfel, internauții chiar au lansat o petiție pentru a o vedea din nou în joc pe vedetă.

Din păcate, nu se cunoaște motivul pentru care frumoasa brunetă nu a plecat din Republica Dominicană, însă este foarte mulțumită de tot ce a realizat acolo. Ana Porgras este dezamăgită, însă, că a ieșit mult prea devreme din concurs, dar probele i-au dovedit încă o dată că este o învingătoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Survivor România 2021 experiența vieții mele, experiența care mi-a dat reset la toate prioritățile din viața mea, care a reușit să mă schimbe ca om și pe care nu o voi uita niciodată. După cum am spus la ultimul meu consiliu, consider că am fost o luptătoare.

Chiar și atunci când am crezut că nu pot merge mai departe mi-am depășit limitele și am continuat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă mă înțelegeți, dar Survivor înseamnă mai mult de ce se vede la televizor, e o competiție în care treci de la agonie la extaz, de la lacrimi de fericire la lacrimi de tristețe, de la gândul de a renunța la gândul că ai vrea să ajungi până la capăt și să îți demonstrezi ție că ești un învingător.

Din păcate, drumul meu în aceasta competiție se termină, însă rămân cu niște învățături pe care cu siguranță nu le voi uita niciodată. Și vreau să vă spun doar atât, sunt mândră că am făcut parte din echipa #faimoșilor❤️.

ADVERTISEMENT

Sunt mândră că am reușit aproape de fiecare dată să ajut echipa, să fim învingători în duelurile cu #războinicii💙. Am plecat din această competiție simțind că sunt o campioană, exact cum am plecat din gimnastică fiind o campioană🏆”, a mai scris Ana Porgras în online.