Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului

Anamaria Prodan nu mai prezintă showul Survivor: Povești din junglă, de la Antena 1, alături de Raluca Bădulescu. Cum a primit, de fapt, impresara această veste.
Alexa Serdan
26.01.2026 | 21:45
Ce a facut Anamaria Prodan dupa ce Antena 1 a scos din grila Survivor Povesti din jungla Impresara a oferit imaginea momentului
Anamaria Prodan nu mai prezintă Survivor: Povești din junglă. Sursa foto: captură video YouTube
Survivor: Povești din junglă, o extensie a competiției din Republica Dominicană, a avut o viață scurtă pe micile ecrane. Iată ce a făcut Anamaria Prodan, după ce Antena 1 a scos din grilă emisiunea pe care a moderat-o puțin timp.

Cum a primit Anamaria Prodan vestea că nu se mai filmează Survivor: Povești din junglă

Anamaria Prodan era în culmea fericirii la finalul lui 2025, după ce a semnat un contract cu Antena 1. A ținut totul secret până în ultima clipă, dar din păcate lucrurile nu au decurs conform așteptărilor din partea producătorilor.

Impresara a fost dată afară, împreună cu o altă vedetă a postului, și anume Raluca Bădulescu. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf nu mai prezintă showul care a avut premiera pe 8 ianuarie, însă nu pare deloc afectată.

Cunoscuta agentă sportivă a primit vestea extrem de bine. Și nu o spunem noi, ci chiar filmările pe care le distribuie în mediul virtual. A oferit imaginea momentului, cu zâmbetul pe buze, dintr-o piscină superbă.

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, Anamaria Prodan demonstrează că nimic nu o doboară. Vedeta a stârnit numeroase reacții, clipul fiind însoțit de o melodie sugestivă. Aceasta este interpretată de Andrea Bocelli și se numește Cuando me enamoro.

Mai mult decât atât, piesa face trimitere la starea sufletească a frumoasei femei de afaceri. Iubita pugilistului Ronald Gavril radiază, în ciuda faptului că a făcut unele sacrificii în carieră. A petrecut Revelionul departe de partenerul de viață.

Are sau nu operații estetice Anamaria Prodan

Anamaria Prodan are 53 de ani, dar poate fi confundată ușor de o tânără de 20 de ani. Celebra impresară are o siluetă impecabilă, reușind să se mențină în formă datorită sportului și unui stil de viață echilibrat și sănătos.

La capitolul intervenții chirurgicale vedeta a transmis că nu a apelat până acum la bisturiu. În schimb, recunoaște că poartă adesea extensii de păr, lucru vizibil prin intermediul postările de pe rețelele de socializare.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr. Efectiv, îmi fac tratamente normale, care au grijă de partea exterioară. Dar, cum mi-a spus și prietena mea: «La tine totul vine din interior».

În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț”, a spus Anamaria Prodan, pentru click.ro.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
