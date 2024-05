Ce a făcut Andreea Tonciu cu toți banii câștigați din televiziune: ”Eram nebună”

Andreea Tonciu a lucrat ceva timp în televiziune, astfel că a câștigat bani frumoși. Unde s-au dus însă aceste sume? Vedeta a fost cât se poate de sinceră și a dezvăluit ce ”viciu” avea în acea perioadă.

Ce a făcut Andreea Tonciu cu toți banii câștigați din televiziune

Andreea Tonciu era una dintre cele mai apreciate vedete tv în urmă cu ani buni. De ceva timp însă, viața vedetei s-a schimbat, astfel că aceasta a dispărut în mare parte din lumina reflectoarelor.

, însă nu a uitat perioadele peste care a fost nevoită să treacă. Invitată într-un podcast recent, Andreea Tonciu a vorbit despre ”viciile” pe care le avea cu ani în urmă.

Recunoaște că a câștigat ceva bani din televiziune, însă nu a făcut investiții majore. Mai exact, Andreea Tonciu a dat toți banii la ghicitoare, pentru a i se citi în cărți. De altfel ea a ajuns să cunoască la acea vreme mai toate femeile care ghiceau din Capitală și a ajuns și în Giurgiu.

Andreea Tonciu spune că îi plăcea pur și simplu să i se zică ce se vede și ce va fi. Este conștientă acum că era vorba despre o ”vrăjeală” însă se simțea bine când făcea acest lucru. Astfel, nu a ajuns să regrete nimic.

”Asta n-am zis-o! Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurgiu. Mie îmi plăcea să îmi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi.

Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele, credeam ceea ce mi se spune acolo”, a declarat Andreea Tonciu, în podcastul lui Bursucu.

De ce nu a mai apărut vedeta la televizor

Printre altele, vedeta a vorbit și despre motivul pentru care nu a mai apărut pe micile ecrane. , soțul ei i-a interzis să mai apară la televizor, astfel că i-a respectat decizia.

Mai mult de atât, vedeta recunoaște că în toți acești ani a fost în depresie. A petrecut timp doar cu familia și și-a crescut copilul. Chiar și așa, viața din televiziune i-a lipsit destul de tare în toată această perioadă.

”Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu 4 ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a mai dezvăluit ea.