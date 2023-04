Ce a făcut Anisia Gafton cu banii de la Sunt celebru, scoate-mă de aici: „Mă gândeam că îmi piratează cineva contul”

Anisia Gafton a fost desemnată anul trecut Regina Junglei, după ce i-a întrecut pe bărbații duri de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!. În ciuda tuturor greutăților îndurate în Republica Dominicană, unde a avut ocazia să-și analizeze întreaga viața, a rămas cu picioarele pe pământ, iar primul lucru pe care l-a făcut „în libertate” a fost să-și pună banii la adăpost.

Anisia Gafton și-a pus deoparte banii de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Anisia Gafton ar putea fi considerată una dintre cele mai norocoase persoane publice de la noi din țară. A ieșit învingătoare din orice show în care s-a angrenat, începând cu Românii au talent, în anul 2016, și finalizând cu temuta competiție Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

demonstrându-și ei, celor de acasă, dar și bărbaților duri cu care s-a luptat pentru titlu că este o competiție de temut. În Republica Dominicană și-a depășit limitele, a pierdut kilograme- ceea ce nu a deranjat-o chiar deloc-, dar nu și spiritul practic.

Astfel, ajunsă „în libertate” a lăsat poftele pe locul doi și s-a asigurat că nu se întâmplă nimic cu banii pe care i-a dobândit după show-ul de la Pro TV. De teamă ca nu cumva cine să încerce să o jefuiască, s-a dat peste cap să-i pună deoparte.

„Am slăbit vreo 5-6 kilograme, dar a plecat de unde trebuie toată grăsimea. Și după ce am venit, exista riscul să mă îngraș mai tare, pentru că acolo am ținut… foame. Când am ieșit, nu aveam net, trebuia să-mi trec banii de pe un cont pe altul.

Că eu nu am băgat în contul curent, că dacă, cumva, cineva îmi piratează și face ceva. Așa m-am gândit. Și aveam net, nu aveam euro. Și stăteam în aeroport și până la urmă am găsit un fir de internet. Am transferat banii.

Și nu știam ce să mănânc. Cred că jumătate de oră am stat să mă gândesc. Deci, mi-am luat burrito. Stomacul s-a… Înainte avea patru camere, ca la vaci, acum aveam doar una”, a povestit Anisia Gafton în cadrul

Anisia Gafton a dat informatica pe comedie

Pe scenă, la stand-up, la Te cunosc de undeva sau la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, Anisia Gafton a reușit să răzbată datorită umorului nativ cu care a fost înzestrată. Cu toate acestea, deși comedia a fost mereu pasiunea sa, vedeta a fost nevoită să facă și treburi serioase. Mai ales că, în copilărie și adolescență, trebuia să se ridice la nivelul fratelui mai mare.

„Am avut un frate foarte serios, deșteptul casei. Și eu eram aia care nu știa nimic. Ăsta trebuia tot timpul să explice. Eu făceam toate boacănele. Mă împiedicam de cabluri.

Mai stricam calculatoare, frate-miu se enerva. Era fix ca Dexter. El e super deștept. Eu, în schimb, aduceam zâmbetul pe buzele părinților. Pe frate-miu îl enervam, oricum. Dar tot timpul am fost lipicioasă. Am avut chestia asta de carismă”,

Astfel, comedianta a visat mai întâi să se facă medic, dar a ajuns să studieze informatica, domeniu în care s-a și specializat. „Eu aud mai mult ca restul. Eu nu pot să ascult orice. Mă deranjează foarte mult la ureche unele sunete. Când eram mică ziceam că o să fiu doctor. Nici nu știam ce înseamnă doctor. Eu știam că trebuie să te îmbraci în alb și ai salariu bun. Ce? Toată lumea poate. Dar trebuie să ai răbdare. Și acolo e un talent. Nu m-aș fi priceput.

După aia, cred că am fost în dilemă multă vreme. Mie îmi place foarte mult comedia. Am terminat Facultatea de Informatică. Am diplomă de licență. Sunt informatician la bază. Nu mi-a plăcut. Am făcut-o pentru că aveam note bune și am zis să am o bază”, a declarat vedeta.

Legătura dintre Sunt celebru, scoate-mă de aici! și Lia Bugnar

De altfel, cea care a impulsionat-o pe Anisia Gafton să urmeze calea actoriei a fost Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. Artista a luat, întâmplător, castingul pentru a juca într-una din piesele regizoarei.

„Am luat un casting întâmplător în anul trei de facultate, la București. Era o piesă scrisă de Lia Bugnar. Chiar acum o săptămână m-am întâlnit cu Lia. S-au ales 13 oameni din vreo 2000 și atunci mi-am dat seama că ceva ar trebui. Lia m-a încurajat foarte tare. Mi-a zis, ‘Anisia, trebuie să faci neapărat’.

Am făcut și doi ani jumate de teatru, dar acolo nu am luat diploma. Era și o taxă foarte mare. Eu aveam și un loc de muncă, era cam greu să fac. În București am venit după Românii au talent. Am lucrat la un moment dat la ONG, se câștiga bine. Nu era din ăsta cu donații. Am mai lucrat în informatică, la un site”, a relatat Anisia Gafton.

„Am avut de ales între bani și pasiune”

Astfel, la început, a avut de făcut o alegere importantă: banii sau iubirea pentru artă. „Trebuia să aleg dintre bani și pasiune și am ales pasiunea. Nu se câștigă cum se câștigă în informatică. După aia, toate lucrurile s-au aliniat. Prietenii s-au cam triat. Dacă tu te mulți în alt oraș… Ochii care nu se văd, se uită. Eu sunt la fel”, a explicat vedeta.

Anisia Gafton: „Părinții nu au fost niciodată la un show de al meu”

Decizia s-a dovedit a fi cea corectă, căci Anisia Gafton câștigă bani frumoși în prezent. Chiar și așa, încă are de făcut sacrificii. Apucă să petreacă puțin timp cu familia. În plus, a făcut și o mărturisire neașteptată, nu și-a văzut părinții în sală la niciun spectacol de stand-up.

„Părinții nu au fost niciodată la un show de al meu. Fratele cred că a fost o dată. El nu e stand-up-ul, cu ieșitul. El e informatician, dar cred că dacă i-aș spune, ar veni. Cred că le e frică să vină acolo, că poate zic ceva de ei. Acum, în ultima vreme, cel puțin în ultimul an, nu prea m-am văzut. Am ajuns anul ăsta de două ori acasă.

Dar n-am stat mult, cred că vreo două zile. Am momente în care mi se face dor de casă. La Sunt celebru… acolo îți dai seama că lucrurile simple te fac fericit. Și ce avem noi aici, că nu suntem fericiți cu nimic, e un moft. Și noi două luni am reușit să fim fericiți cu orice. M-am gândit la ei mult mai mult. Mi-a trecut viața prin față. Niciodată n-ai timp de cei dragi, fă-ți timp!”, a susținut Anisia Gafton.