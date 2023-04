Ce a făcut asistenta care a ucis 7 bebeluși când a fost adusă în fața instanței: “Nu merit să trăiesc”

O asistentă medicală a fost acuzată că a ucis 7 bebeluși. Este vorba despre Lucy Letby, în vârstă de 33 de ani. Tânăra a fost arestată prima oară în locuința ei din Chaster, în vara anului 2018. Acum însă, aceasta a revenit în fața Instanței.

Lucy Letby, acuzată că a ucis 7 bebeluși

În interiorul casei sale, oamenii legii au găsit două tablouri înrămate care conțineau sloganurile “Shine Like A Diamond” și “Leave Sparkles Wherever You Go”. De asemenea, printre altele, anchetatorii au reușit să recuperaze și mai multe notițe scrise de mână.

Juraților li s-a spus că acestea erau declarații de dragoste pentru un coleg medic, care nu poate fi identificat din motive legale. Printre altele, un jurnal din 2016 a fost, de asemenea, confiscat de la proprietate. Acolo, Letby a făcut însemnări pentru unii dintre copiii pe care se presupune că i-a atacat, scriind “twin” sau “twin resus” la unele date.

A existat, de asemenea, un bilet care a fost arătat anterior juraților, care includea cuvintele: “Sunt rea că am făcut asta”. ”Nu merit să trăiesc. I-am ucis intenționat pentru că nu sunt suficient de bună pentru a avea grijă de ei. Sunt o persoană oribilă”.

Gestul făcut de asistentă în fața instanței

Ajunsă în fața instanței însă, asistenta medicală acuzată că a ucis 7 bebeluși a început să plângă. Potrivit , aceasta și-a șters lacrimile la Manchester Crown Court în momentul în care juriului i-au fost dezvăluite imagini cu dormitorul ei.

Conform datelor analizate de autorități, Letby ar fi pornit o serie de crime timp de un an, în timp ce lucra în secția de neonatologie a spitalului Countess of Chester. Mai mult de atât, anterior instanța a auzit că aceasta a fost o “prezență constantă răuvoitoare” în secția neonatală.

Letby este acuzată că a ucis 7 bebeluși și de asemenea că ar fi încercat să ucidă alți zece în perioada 2015-2016. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în momentul în care conducerea spitalului a devenit suspicioasă.

sau au suferit colapsuri “catastrofale”. Pe de altă parte, deși a plâns în fac Instanței, Letby neagă în continuare toate cele 22 de acuzații, care ar fi avut loc în perioada iunie 2015 și iunie 2016.

În ceea ce privește familiile celor care și-au pierdut copiii, nu există informații în acest sens. De asemenea, un ordin judecătoresc a interzis și identificarea copiilor supraviețuitori în urma încercărilor asistentei de a-i ucide. Amintim că